Вы думаете, что выбираете свою еду сами? У специалистов есть другое мнение

"Чем последовательнее мы включаем здоровый выбор в свою повседневную жизнь, тем выше вероятность того, что изменения станут устойчивыми и окажут положительное влияние не только на пищеварительную систему, но и на метаболизм, иммунитет и самочувствие в общем. Сон, физическая активность и уровень стресса также влияют на баланс микробиома, поэтому здоровый образ жизни в целом является важным инструментом для использования микроорганизмов в свою пользу. В случае необходимости для поддержки микробиома можно использовать доступные в аптеках пробиотики, пребиотики или симбиотики, которые помогают восстановить и поддерживать баланс полезных бактерий, особенно после приема антибиотиков, при расстройствах пищеварения или при изменении питания. В определенных ситуациях врач или фармацевт могут также порекомендовать ферментные препараты или порошки с клетчаткой, которые помогут улучшить функцию пищеварения и создать более благоприятные условия для развития микробиома", – заключает сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Алина Флейшмане.