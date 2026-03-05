Российский скандальный блогер Маркарян отправится в колонию за то, что назвал героя войны "долбо**ом"
Московский городской суд приговорил блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна к 4,5 года колонии общего режима по обвинению в "реабилитации нацизма". Ранее его штрафовали по статье о пропаганде наркотиков и требовали привлечь за оправдание терроризма.
Как сообщает «Новая газета Европа», ранее обвинение запрашивало для Маркаряна шесть лет и 10 месяцев заключения. Также ему запретили четыре года администрировать интернет-ресурсы.
По версии обвинения, Маркарян оскорбил Героя Советского Союза Александра Матросова, который пожертвовал собой во время Великой Отечественной войны, назвав его «долбо**ом». Обвинение со ссылкой на экспертизу утверждало, что блогер также «публично поддерживал действия Адольфа Гитлера».
Маркарян признал вину и заявил о раскаянии. Он попросил о рассмотрении дела в «особом порядке», то есть без исследования доказательств. Также блогер просил дать ему «самое строгое наказание из тех, что не связаны с лишением свободы». По его словам, реальный срок «перечеркнет жизнь» двум его дочерям.
«Я еще раз хочу принести свои извинения, попросить прощения у всех, чьи чувства были задеты. Я был не прав, раскаиваюсь, не описать, как мне стыдно. Я понимаю, почему полгода провел в изоляторе. Этот урок я усвою на всю жизнь», — сказал он в последнем слове.
Маркаряна задержали в августе прошлого года в Подмосковье. В МВД утверждали, что в этот момент блогер прятался в багажнике машины. Маркарян известен прежде всего своими женоненавистническими высказываниями. У него был YouTube-канал с более чем 200 тыс. подписчиков, в котором он рассказывал о превосходстве мужчин над женщинами.