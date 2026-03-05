На Бритни Спирс надели наручники и доставили в участок: подробности задержания
Певица Бритни Спирс была арестована в округе Вентура (Калифорния) в среду вечером по подозрению в вождении в нетрезвом виде (DUI), сообщают TMZ источники в правоохранительных органах.
По их данным, примерно в 21:30 прошлой ночью поп-звезду заковали в наручники сотрудники дорожной полиции Калифорнии, а около 03:00 ее оформили в офисе шерифа. Согласно данным учета заключенных, около 06:00 ее выпустили из-под стражи.
Конфликт с законом произошел вскоре после ее юридической победы: суд выдал бессрочный охранный ордер против мужчины из Луизианы, который неожиданно появился у ее дома в Лос-Анджелесе после того, как, по версии обвинения, опубликовал несколько «тревожных постов в соцсетях». Согласно судебным документам Бритни, 51-летний мужчина преследует ее в интернете с 2013 года. Также сообщается, что в 2025 году его задерживали за незаконное проникновение на территорию ее дома.
У певицы и ранее были проблемы с законом: в 2007 году ей предъявили четыре обвинения по делам о проступках и назначили тюремное наказание из-за предполагаемого столкновения с припаркованным автомобилем и попытки скрыться с места ДТП в Лос-Анджелесе. В итоге обвинения по этому эпизоду сняли, поскольку она компенсировала владельцу ущерб, а суд присяжных оправдал ее по последнему обвинению — вождении без калифорнийских водительских прав.
Вскоре после этой истории Бритни Спирс потеряла опеку над двумя сыновьями от Кевина Федерлайна — после ряда тревожных публичных инцидентов и из-за предполагаемого злоупотребления психоактивными веществами и алкоголем.