На Бритни Спирс надели наручники и доставили в участок: подробности задержания

Конфликт с законом произошел вскоре после ее юридической победы: суд выдал бессрочный охранный ордер против мужчины из Луизианы, который неожиданно появился у ее дома в Лос-Анджелесе после того, как, по версии обвинения, опубликовал несколько «тревожных постов в соцсетях». Согласно судебным документам Бритни, 51-летний мужчина преследует ее в интернете с 2013 года. Также сообщается, что в 2025 году его задерживали за незаконное проникновение на территорию ее дома.