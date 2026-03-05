Выяснилось, что большинство людей в Латвии не готово к природному бедствию, которое надвигается на страну

46 % жителей беспокоит риск весенних наводнений, тогда как 39 % указывают, что уровень беспокойства зависит от погодных условий каждого года и интенсивности таяния снега. Между тем 23 % застраховали свое жилье или иным образом подготовились, тогда как 42 % считают, что наводнения их не коснутся, поскольку их имущество не находится в местах, где они традиционно наблюдаются.