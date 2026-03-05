В этом году наводнения обещают быть особо опасными.
Полезные советы
Сегодня 15:22
Выяснилось, что большинство людей в Латвии не готово к природному бедствию, которое надвигается на страну
По сравнению с предыдущими годами в этом году в Латвии риск наводнений выше — в том числе в местах, где ранее он был редким или вообще не наблюдался. В то же время 71 % жителей Латвии не подготовились к возможным повреждениям, вызванным наводнениями, свидетельствуют данные страховой технологической компании Balcia.
46 % жителей беспокоит риск весенних наводнений, тогда как 39 % указывают, что уровень беспокойства зависит от погодных условий каждого года и интенсивности таяния снега. Между тем 23 % застраховали свое жилье или иным образом подготовились, тогда как 42 % считают, что наводнения их не коснутся, поскольку их имущество не находится в местах, где они традиционно наблюдаются.
«Каждую весну мы видим, что люди начинают думать о рисках наводнений только тогда, когда вода уже приближается к порогу дома. Опыт показывает, что природа не всегда следует привычным сценариям — места, которые годами считались безопасными, в одну весну могут оказаться в зоне риска», — подчеркивает руководитель отдела выплат компании Balcia в Латвии Алисе Драва.
Как подготовиться к наводнениям?
- Оцените риск для своей недвижимости. Даже в местах, где ранее наводнений не было, быстрое таяние снега и льда может создать неожиданные угрозы затопления.
- Проверьте и очистите системы отвода воды. Убедитесь, что водостоки на крыше, ливневая канализация и канавы функционируют, чтобы предотвратить скопление воды у фундамента здания.
- Оцените риски для подвала и первого этажа. При необходимости переместите более ценные вещи на верхние этажи. Проверьте, нет ли в подвале трещин, через которые может проникнуть вода, и при необходимости используйте гидроизоляционные материалы.
- Подготовьте технические средства помощи. Например, водяной насос или временные защитные барьеры, такие как мешки с песком.
- Подготовьте прилегающую территорию. Уберите со двора предметы, которые вода может унести или повредить, например садовую мебель, инструменты, технику и другие свободно стоящие объекты. Также укрепите легкие хозяйственные постройки, например уличные туалеты, сараи и теплицы.
- Проверьте страховое покрытие. Убедитесь, что оно включает риск наводнений, а также проверьте, входит ли в него страхование домашнего имущества и на какую сумму.
- Следите за прогнозами погоды и предупреждениями. Ответственные службы в период весеннего половодья регулярно предоставляют информацию об уровне воды в реках и других актуальных новостях.
- Составьте план действий в чрезвычайной ситуации. Обсудите с семьей, что делать в случае наводнения — куда идти, как поддерживать связь и как действовать, если потребуется эвакуация. Сохраните копии важных документов в водонепроницаемой папке или в цифровом формате, чтобы они были доступны в любой момент.
- Подготовьте запасы первой необходимости. Держите под рукой фонарики, батарейки, продукты питания и питьевую воду, медикаменты и внешние зарядные устройства для телефонов на случай, если подача электричества или доступ к магазинам временно будут нарушены. Если уровень воды быстро повышается, отключите электроприборы и при возможности полностью отключите электричество, если это можно сделать безопасно.