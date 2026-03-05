В Старой Риге хотят сохранить "икону сталинского реализма"
Здание бывшего Рижского технического университета в Старой Риге снова в центре внимания: Национальное управление культурного наследия требует сохранить "икону сталинского реализма", а город обсуждает подземную парковку и новые функции.
Национальное управление культурного наследия (NKMP) выступает за сохранение больше не используемого здания РТУ в Старой Риге, поскольку оно считается культурно-исторически ценным — «иконичным и характерным зданием позднего периода социалистического реализма сталинской эпохи».
Как агентству LETA сообщила представитель NKMP Линда Зонне-Зумберга, здание находится на территории объекта Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Риги», а также на территории градостроительного памятника государственного значения — исторического центра Риги — и археологического памятника государственного значения — Старой Риги.
В управлении подчеркивают, что здание полностью сохранило оригинальный объем, оформление фасадов и композицию, планировку, а также декоративную отделку интерьеров соответствующего периода. Управление проинформировало владельца о ценностях, которые необходимо сохранить. В частности, было отмечено, что для создания подземной автостоянки, которая в январе обсуждалась в Рижской думе как один из возможных сценариев развития, потребуется археологическое исследование.
В настоящее время продолжаются переговоры о будущем здания. В NKMP отметили, что владелец предложил несколько сценариев развития, однако ему еще предстоит более четко определить конкретные цели.
Как сообщалось ранее, в январе Рижская дума обсуждала реконструкцию и развитие здания РТУ на улице Калькю, 1. Депутаты решили поручить муниципальному предприятию Rīgas nami следить за выявленными деформациями и провести неотложные работы для устранения потенциальных опасностей, а также начать переговоры с РТУ и частными лицами о приобретении принадлежащих им земельных участков в муниципальную собственность.
В декабре 2021 года администрация РТУ переехала из здания на улице Калькю, 1, в новые помещения в студенческом городке на Кипсале. Административное здание университета в Старой Риге располагалось с 1958 года, когда от Латвийского государственного университета отделились инженерно-технические факультеты и был возрожден Рижский политехнический институт. В 2022 году в этом здании временно размещался Рижский центр поддержки жителей Украины.