В Старой Риге хотят сохранить "икону сталинского реализма"

В декабре 2021 года администрация РТУ переехала из здания на улице Калькю, 1, в новые помещения в студенческом городке на Кипсале. Административное здание университета в Старой Риге располагалось с 1958 года, когда от Латвийского государственного университета отделились инженерно-технические факультеты и был возрожден Рижский политехнический институт. В 2022 году в этом здании временно размещался Рижский центр поддержки жителей Украины.