Рижская дума обратилась к организатором Венецианского биеннале с заявлением относительно войны России против Украины

«Прошло пять лет с момента полномасштабного вторжения России в Украину — войны, которая разрушила города, уничтожила культурные ценности и памятники и унесла тысячи человеческих жизней. Российская армия за это время систематически уничтожала музеи, театры, библиотеки и церкви в Украине. Это не только военный конфликт. Это также война против культуры и идентичности. Именно поэтому мы с глубоким возмущением узнали, что в этом году Россия планирует восстановить свой павильон на Венецианском биеннале современного искусства — одном из самых престижных международных художественных событий в мире», — говорится в письме.