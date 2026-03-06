Рижская дума обратилась к организатором Венецианского биеннале с заявлением относительно войны России против Украины
Рижская дума, как один из крупнейших спонсоров павильона Латвии на Венецианском биеннале, призывает его организаторов отменить участие российского павильона в этом году и во все последующие годы до тех пор, пока Россия не прекратит полномасштабную войну против Украины и не выведет свою армию с незаконно оккупированных территорий Украины.
«Мы призываем художников и кураторов павильонов Латвии, Литвы и Эстонии в Венеции объединиться в совместной символической акции. Мы призываем создать совместный перформанс и акцию протеста, которая напомнит миру о немыслимой и примитивно агрессивной войне России против Украины в XXI веке. Мы призываем вас обратить внимание на риски нормализации государства-агрессора России в западном культурном пространстве и защитить этическую автономию искусства. Искусство не может остановить танки, но оно способно назвать правду своим именем. Сегодня правда в Европе проста: культура не должна становиться прикрытием для жестокой и террористической агрессии со стороны России», — говорится в подготовленном Рижской думой письме организаторам Венецианского биеннале, европейским культурным институциям, международному художественному сообществу и деятелям культуры демократических стран.
«Прошло пять лет с момента полномасштабного вторжения России в Украину — войны, которая разрушила города, уничтожила культурные ценности и памятники и унесла тысячи человеческих жизней. Российская армия за это время систематически уничтожала музеи, театры, библиотеки и церкви в Украине. Это не только военный конфликт. Это также война против культуры и идентичности. Именно поэтому мы с глубоким возмущением узнали, что в этом году Россия планирует восстановить свой павильон на Венецианском биеннале современного искусства — одном из самых престижных международных художественных событий в мире», — говорится в письме.
"Страны Балтии очень хорошо знают, что означает использование культуры в имперской политике. Во время советской оккупации культура использовалась как инструмент для нормализации власти, основанной на депортациях, цензуре и насилии. Мы считаем своим моральным долгом ясно сказать — культура не может становиться пространством, в котором агрессия релятивизируется. Кровавые деньги России не должны подчинять современное искусство, поскольку это означало бы уничтожение самого этического основания этого искусства — человеческого достоинства и человека как высшей ценности", - указано в заявлении Рижской думы.