Цена жизни - 46 евро каждые 10 дней: почему Латвия не помогает диабетикам?
Пациенты с диабетом 1‑го типа в Латвии живут на десятилетия меньше, потому что государство до сих пор не оплачивает глюкозные сенсоры и инсулиновые помпы — стандарт лечения в ЕС, доступный также в Литве и Эстонии.
Пациентам с диабетом первого типа в Латвии по-прежнему не оплачивается лечение с использованием глюкозных сенсоров и инсулиновых помп, как это предусмотрено стандартной терапией в странах ЕС. Латвия в этом смысле отстает на 10-25 лет, что приводит к большому числу осложнений, инвалидности и преждевременной смертности, сообщает Diena.
Уже три года в Сейме и Министерстве здравоохранения проходят регулярные встречи по этому вопросу, однако положительной динамики нет, указывает Латвийская ассоциация диабета (ЛАД). Диабет первого типа неизлечим - это аутоиммунное заболевание, не связанное с образом жизни. Пациент может жить, только вводя себе несколько раз в день инсулин, и доза должна соответствовать уровню сахара в крови. Как указала на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью руководитель ЛАД Гунта Фреймане, в Латвии государство обеспечивает таким пациентам инсулин для инъекций и четыре тест-полоски в день для определения уровня глюкозы, но не оплачивает ни сенсоры мониторинга глюкозы, ни инсулиновые помпы, как это происходит в других европейских странах, в том числе в Литве и Эстонии.
В настоящее время сенсоры получает очень небольшое количество таких пациентов. Как рассказала одна из пациенток, участвовавшая в заседании, она сама покупает глюкозный сенсор - он стоит 46 евро, и каждые десять дней необходимо приобретать новый. Столь же необходима и инсулиновая помпа, которая для части пациентов является единственным средством контроля заболевания, поскольку другие методы лечения неэффективны. Количество прожитых без тяжелых осложнений лет у пациентов с диабетом 1-го типа в Латвии - на 31 год меньше, чем у пациентов без этого диагноза.