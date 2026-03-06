Цена жизни - 46 евро каждые 10 дней: почему Латвия не помогает диабетикам?

Уже три года в Сейме и Министерстве здравоохранения проходят регулярные встречи по этому вопросу, однако положительной динамики нет, указывает Латвийская ассоциация диабета (ЛАД). Диабет первого типа неизлечим - это аутоиммунное заболевание, не связанное с образом жизни. Пациент может жить, только вводя себе несколько раз в день инсулин, и доза должна соответствовать уровню сахара в крови. Как указала на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью руководитель ЛАД Гунта Фреймане, в Латвии государство обеспечивает таким пациентам инсулин для инъекций и четыре тест-полоски в день для определения уровня глюкозы, но не оплачивает ни сенсоры мониторинга глюкозы, ни инсулиновые помпы, как это происходит в других европейских странах, в том числе в Литве и Эстонии.