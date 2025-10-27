Журналисты нашли "латвийский след" в схемах поддержки "теневого флота" РФ и экспорте российской нефти

Российский теневой флот, состоящий из сотен танкеров неясного происхождения, используется для обхода санкций, поставляя нефть в Индию, Китай и другие страны. По данным Европейского союза (ЕС), этот флот может включать до шестой части всех нефтеналивных судов в мире. Совместное исследование литовских СМИ "LRT English" и "15 min", эстонских "Eesti Ekspress" и латвийской "Nekā personīga" показало, что в 2023 и 2024 годах компании, зарегистрированные в Латвии, Литве и Эстонии, осуществили почти 300 бункеровок с помощью судов Zircone и Rina, обслужив 177 танкеров. Из них 159 следовали в российские порты или из них, и как минимум 20 впоследствии были включены в санкционные списки ЕС и США. Примерно треть обслуженных судов связаны с компаниями, подпадающими под санкции.