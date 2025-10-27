Журналисты нашли "латвийский след" в схемах поддержки "теневого флота" РФ и экспорте российской нефти
Совместное расследование журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии выявило, что зарегистрированные в странах Балтии компании снабжали топливом суда российского "теневого флота", который используется для обхода санкций и экспорта нефти в третьи страны, включая Индию и Китай.
Согласно совместному исследованию программы "Nekā personīga", телеканала TV3 и балтийских журналистов, зарегистрированные в странах Балтии предприятия, в том числе и латвийские, снабжают топливом суда так называемого теневого флота России, который продолжает экспортировать российскую нефть в третьи страны, сообщает Tv3.lv.
Российский теневой флот, состоящий из сотен танкеров неясного происхождения, используется для обхода санкций, поставляя нефть в Индию, Китай и другие страны. По данным Европейского союза (ЕС), этот флот может включать до шестой части всех нефтеналивных судов в мире. Совместное исследование литовских СМИ "LRT English" и "15 min", эстонских "Eesti Ekspress" и латвийской "Nekā personīga" показало, что в 2023 и 2024 годах компании, зарегистрированные в Латвии, Литве и Эстонии, осуществили почти 300 бункеровок с помощью судов Zircone и Rina, обслужив 177 танкеров. Из них 159 следовали в российские порты или из них, и как минимум 20 впоследствии были включены в санкционные списки ЕС и США. Примерно треть обслуженных судов связаны с компаниями, подпадающими под санкции.
Оба бункеровщика долгое время работали под брендом латвийской компании Fast Bunkering, зарегистрированной на территории Рижского порта. После полномасштабного вторжения России в Украину компания сменила названия, адреса и владельцев, возможно, продолжив свою деятельность через другие зарегистрированные в Латвии компании - Welton Enterprises и Ship Service. В структурах этих компаний фигурируют предприниматели, ранее сотрудничавшие с эстонской NT Bunkering. В Эстонии против NT Bunkering возбуждено уголовное дело по факту возможного обхода санкций и подделки документов, свидетельствующих о происхождении топлива. Ранее суда компании официально принадлежали латвийской Welton Enterprises, которая впоследствии продала их зарегистрированной в Дубае компании FB Trade DWC-LLC. Последней управляют лица, ранее связанные с NT Bunkering. Осенью этого года управление судами перешло к латвийской компании Ship Service, владелец которой также предоставляет экипажи для обоих танкеров.
Авторы исследования указывают, что эти структуры фактически продолжают операции Fast Bunkering и NT Bunkering, используя посредников и смену собственников для сокрытия связи с судами, попавшими под санкции.