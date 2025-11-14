"У него тяжелые повреждения мозга и всех органов": cтранная шутка 22-летнего парня закончилась трагически
22-летний молодой человек борется за жизнь в больнице после того, как он, «ради шутки», проглотил целый бургер во время встречи с друзьями.
Молодой человек, имя которого не раскрывается, был госпитализирован 13 ноября и помещен в отделение интенсивной терапии больницы в городе Коропи, Греция, пишет Daily Mail.
Сообщается, что он все еще подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии, поскольку врачи пытаются его стабилизировать на фоне значительных повреждений, которые уже получили его жизненно важные органы.
Один из друзей, присутствовавших при инциденте, рассказал, что парень сначала начал паниковать, а затем упал на землю. Он сказал местным СМИ: «У него было что-то вроде панической атаки. Он встал и немного отбежал — мы подумали, что он хочет выплюнуть бургер подальше, чтобы не устраивать беспорядок рядом с другими. Он этого не сделал. Он сделал движение, будто собирается вернуться, потом снова отошел — будто вот-вот выплюнет. Мы думали: “Ну все, сейчас”. Но этого тоже не произошло».
Друг продолжил: «Потом он снова пошел в нашу сторону, и в момент, когда мы поняли, что что-то не так, он начал ударяться спиной о колонну — наверное, пытаясь как-то его выдохнуть или выплюнуть».
Он также опроверг информацию, что мужчина сделал это в рамках какого-то челленджа: «Он просто сказал: “Смотрите”. Если хотите, называйте это шуткой».
«Его может спасти только чудо, он находится в крайне тяжелом состоянии», - сказал врач и выразил недоумение, как вообще молодой человек смог проглотить целый бургер, не разжевав его. Он отметил: «Даже если ему оказали первую помощь, требуется вмешательство врача, потому что когда мозг остается без кислорода, возникает необратимое повреждение».
«Это трагическая ситуация. 22-летний парень, который приехал в Коропи просто повеселиться, теперь интубирован и находится в крайне критическом состоянии. У него тяжелые повреждения мозга, почек и всех органов».
В греческой полиции сообщили, что правоохранители будут искать записи с камер ресторана, чтобы выяснить, не подбивал ли кто-то молодого человека на этот опасный поступок.