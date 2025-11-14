"У него тяжелые повреждения мозга и всех органов": cтранная шутка 22-летнего парня закончилась трагически

Один из друзей, присутствовавших при инциденте, рассказал, что парень сначала начал паниковать, а затем упал на землю. Он сказал местным СМИ: «У него было что-то вроде панической атаки. Он встал и немного отбежал — мы подумали, что он хочет выплюнуть бургер подальше, чтобы не устраивать беспорядок рядом с другими. Он этого не сделал. Он сделал движение, будто собирается вернуться, потом снова отошел — будто вот-вот выплюнет. Мы думали: “Ну все, сейчас”. Но этого тоже не произошло».