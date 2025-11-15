Латвийцы с декабря смогут ежедневно узнавать, где продают самые дешевые товары

В декабре Центральное статистическое управление (CSP) начнет получать от торговых сетей цены на продукты из "корзины низких цен", сообщает "360TV Ziņas". Трем крупнейшим сетям – Maxima, Rimi и Lidl – законом предписано ежедневно обновлять информацию о ценах на продукты, объединенные в 10 категорий.