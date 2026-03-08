Один человек на квадратный километр - названы места в Латвии, где людей почти не осталось
Латвию нередко называют одной из самых малонаселенных стран Европы, и статистика это подтверждает. В некоторых уголках страны людей настолько мало, что на целый квадратный километр приходится всего один житель.
По данным Центрального статистического управления, на начало 2025 года самыми малонаселенными территориями в Латвии были Сакская, Лидумниекская, Звардская и Анцская волости. В каждой из них плотность населения составляет примерно один человек на квадратный километр.
По сути, можно ехать километры и не встретить ни одного соседа. Такие территории особенно сильно ощущают последствия оттока населения: многие люди переезжают в города или уезжают за границу в поисках работы.
Для сравнения, в среднем по стране плотность населения составляет около 30 человек на квадратный километр. А в крупных городах этот показатель намного выше.
Так, самой густонаселенной территорией остается Рига, где на одном квадратном километре живут 2354 человека. За столицей следуют Огре — 1586 жителей на квадратный километр, и Резекне — 1546 человек.
Контраст между городами и сельской местностью становится все заметнее. Пока крупные города продолжают притягивать жителей, некоторые отдаленные волости постепенно пустеют — и местами жизнь там буквально редкость.