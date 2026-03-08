Rīgas satiksme планирует сделать 22-й автобус в аэропорт круглосуточным
Муниципальное предприятие Rīgas satiksme планирует дополнить 22-й автобусный маршрут, который доставляет пассажиров в Рижский аэропорт, несколькими ночными рейсами, чтобы автобус курсировал круглосуточно, выяснила передача Латвийского телевидения «4. studija». Однако окончательное решение о выделении финансирования на ночное сообщение еще должна принять Рижская дума.
Если самолет прилетает в Рижский аэропорт после 23:00, добраться до центра Риги или других районов может быть проблематично. Услуги такси нередко обходятся дорого, а общественный транспорт уже не ходит, сообщает LSM.lv.
Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане пояснила, что сейчас первые и последние ночные рейсы 22-го автобуса из аэропорта и в аэропорт отправляются в одно и то же время — в 00:40.
На последний 22-й автобус могут успеть пассажиры, чей рейс прибывает до полуночи, однако если из центра нужно ехать дальше, в другой район Риги, то добраться домой на общественном транспорте уже невозможно, поскольку от Центрального вокзала транспорт ходит только до полуночи.
Барташевича-Фелдмане напомнила, что в прошлом году с весны до конца октября предприятие при поддержке самоуправления реализовывало пилотный проект ночного транспорта, в рамках которого определенные автобусные маршруты ходили в крупнейшие районы Риги.
«В этом году мы разработали предложение по семи маршрутам ночного транспорта, которые охватили бы как можно большую часть Риги, чтобы люди могли пользоваться этими маршрутами. Это решение об обеспечении ночного сообщения в любом случае должно быть принято в самоуправлении, и за него должны проголосовать депутаты. В том числе самоуправление должно решить и вопрос о круглосуточной работе 22-го автобуса».
В Рижском аэропорту также осознают проблему и решают этот вопрос в сотрудничестве с Rīgas satiksme и самоуправлением, подтвердила представитель аэропорта Илзе Сална:
«Надо сказать, что наши пассажирские опросы, которые проводятся регулярно, показывают, что пассажиры в целом вполне довольны тем, как можно добраться в аэропорт и из аэропорта».
Но почему в аэропорту «Рига» нет специальной услуги, то есть трансфера, который обеспечивал бы перевозку пассажиров из аэропорта в центр города? «Трансфер в центр города и обратно является коммерческой услугой, которую аэропорт у нас не предоставляет, поэтому любой коммерсант, любой автоперевозчик может получить лицензию в Автотранспортной дирекции и осуществлять такие перевозки. У нас такой опыт уже был. В предыдущие сезоны был перевозчик, который обеспечивал регулярное транспортное сообщение на микроавтобусе с центром города, но, надо честно сказать, эта услуга не пользовалась большим спросом», — пояснила Сална.
Председатель комитета Рижского самоуправления по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло подтвердила, что план предусматривает запуск круглосуточных рейсов в аэропорт раньше, чем ночного транспорта по другим маршрутам: «Первым будет запущен именно этот ночной транспорт в аэропорт. Его планируется запустить раньше остальных, потому что маршрут в аэропорт будет курсировать каждый день круглый год. Будет отменен нынешний последний рейс и преобразован в ночной рейс со сдвигом на 10 минут, и, по сути, всю ночь можно будет уехать в аэропорт раз в час. Это могут утвердить уже в марте».
Ранее Otkrito.lv сообщал, что ночной транспорт вернется в Ригу: к старым маршрутам хотят добавить пять новых направлений.