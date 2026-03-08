Rīgas satiksme планирует сделать 22-й автобус в аэропорт круглосуточным

Председатель комитета Рижского самоуправления по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло подтвердила, что план предусматривает запуск круглосуточных рейсов в аэропорт раньше, чем ночного транспорта по другим маршрутам: «Первым будет запущен именно этот ночной транспорт в аэропорт. Его планируется запустить раньше остальных, потому что маршрут в аэропорт будет курсировать каждый день круглый год. Будет отменен нынешний последний рейс и преобразован в ночной рейс со сдвигом на 10 минут, и, по сути, всю ночь можно будет уехать в аэропорт раз в час. Это могут утвердить уже в марте».