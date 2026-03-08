Тревожная ситуация в Детской больнице: младенцы все чаще попадают в стационар с опасным вирусом RSV

Детский инфекционист Даце Завадска поясняет, что инфекция RSV у младенцев может вызывать тяжелые нарушения дыхания, и чем младше ребенок, тем выше риск осложнений. Кроме того, у детей, которые переносят этот вирус в первый год жизни, в будущем чаще могут развиться астма или хронические заболевания дыхательных путей.