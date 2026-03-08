Тревожная ситуация в Детской больнице: младенцы все чаще попадают в стационар с опасным вирусом RSV
Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) по-прежнему представляет серьезную угрозу для здоровья младенцев. За последний месяц по меньшей мере треть, а временами даже половина пациентов инфекционного отделения Детской клинической университетской больницы были госпитализированы именно из-за этой инфекции. Медики отмечают: особенно тяжело болезнь протекает у самых маленьких детей, сообщает программа Латвийского телевидения Panorama.
Двухмесячная Мария сейчас проходит лечение в Детской больнице, где находится уже пять дней. Хотя состояние ребенка стабилизировалось, мама Ольга рассказывает, что еще недавно ситуация была очень тревожной — у малышки возникли проблемы с дыханием и колебался уровень кислорода в крови.
«Вчера она весь день лежала с кислородной маской, а позавчера уровень кислорода время от времени падал. К ножке прикреплен датчик, который показывает все показатели на мониторе», — рассказывает Ольга.
Мария — младший ребенок в семье. Старшие дети дома перенесли вирус значительно легче, однако у младенца болезнь протекала гораздо тяжелее. После кормления мама заметила, что дыхание ребенка стало необычным, а живот при дыхании сильно поднимается и опускается, поэтому семья срочно обратилась за помощью.
Детский инфекционист Даце Завадска поясняет, что инфекция RSV у младенцев может вызывать тяжелые нарушения дыхания, и чем младше ребенок, тем выше риск осложнений. Кроме того, у детей, которые переносят этот вирус в первый год жизни, в будущем чаще могут развиться астма или хронические заболевания дыхательных путей.
Чтобы снизить риск тяжелого течения болезни, в нескольких странах Европы новорожденным уже вводят антитела длительного действия. По словам Завадски, исследования в Германии, Италии и Франции показывают, что такая профилактика существенно снижает число госпитализаций уже в том же сезоне. В Латвии такие антитела пока не оплачиваются государством.
Еще одна возможность защитить младенца в первые шесть месяцев жизни — вакцинация во время беременности. Такая вакцина в Латвии доступна, однако стоит около 250 евро, и не все будущие матери знают о такой возможности.
Семейный врач Гундега Скрузе Янава отмечает, что некоторые ее пациентки выбирают эту вакцину, однако интерес пока остается небольшим. Мама Марии признается: если бы она знала об этой возможности раньше, обязательно сделала бы прививку.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что рассматривается возможность в будущем на государственном уровне оплачивать антитела длительного действия для младенцев. По оценкам министерства, если обеспечить ими всех новорожденных, расходы могут составить несколько миллионов евро в год.
Респираторно-синцитиальный вирус — широко распространенная инфекция, активный сезон которой обычно длится с октября по апрель. В последние годы в медицине появились новые средства профилактики, которые могут помочь защитить младенцев от тяжелого течения болезни.