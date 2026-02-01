Ночной транспорт вернется в Ригу: к старым маршрутам хотят добавить пять новых направлений
Этой весной в Риге готовятся возобновить движение ночного транспорта. По сравнению с прошлым годом количество маршрутов планируется увеличить почти в три раза, выяснило Латвийское радио в столичной думе.
В прошлом году в рамках пилотного проекта (с середины мая по конец октября) ночные автобусы перевезли более 11 тысяч пассажиров. Таковы данные предприятия Rīgas satiksme, которое обеспечивало перевозки по трем маршрутам: Центр — Тейка — Югла — Межциeмс, Центр — Агенскалнс — Золитуде — Иманта и Центр — Пурвциемс — Плявниеки — Дарзциемс, сообщает LSM.lv.
Результаты обнадеживают, поэтому в апреле или мае движение планируют восстановить, отметила глава комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Марта Котелло. По ее словам, в дополнение к уже существующим маршрутам планируется открыть еще пять: в Вецмилгравис, Даугавгриву, Кенгарагс, Зиепниеккалнс и аэропорт.
«На мой взгляд, ночной общественный транспорт, конечно, должен курсировать каждый день. Это цель, к которой мы будем постепенно идти. Эти семь соединений с микрорайонами будут работать так же, как и прежние три: в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. А вот по маршруту в аэропорт пока есть идея, что он мог бы курсировать каждую ночь — это было бы подстроено под рейсы и актуально для сотрудников аэропорта. Думаю, окончательная модель будет обнародована в ближайшее время», — заявила Котелло.
Прошлогогодний пятимесячный эксперимент обошелся самоуправлению в 100 тысяч евро. Расходы на этот год Котелло пока не раскрыла, отметив лишь, что они определенно будут выше, а средства в бюджете Rīgas satiksme на эти цели уже заложены.
Планы депутатов приветствует объединение Pilsēta cilvēkiem. Активисты советуют не начинать все маршруты из центра. Например, отдельные рейсы могли бы начинаться в Агенскалнсе от больницы Страдиня, затем заезжать в центр и следовать дальше в микрорайоны.
Член правления организации Брунис Кибилдс отметил: «Например, если человек хочет добраться из Брасы или Гризинькалнса в Иманту или другое место на левом берегу Даугавы, это не совсем удобно — все равно нужно идти до Центрального вокзала и подстраиваться. Многие так и не пересядут на общественный транспорт. Как потенциальное предложение — эти маршруты могли бы обслуживать людей не только в ночные часы, но и ранним утром».
Окончательное решение о возобновлении ночных автобусов должна принять Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок.