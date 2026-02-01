Ночной транспорт вернется в Ригу: к старым маршрутам хотят добавить пять новых направлений

«На мой взгляд, ночной общественный транспорт, конечно, должен курсировать каждый день. Это цель, к которой мы будем постепенно идти. Эти семь соединений с микрорайонами будут работать так же, как и прежние три: в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. А вот по маршруту в аэропорт пока есть идея, что он мог бы курсировать каждую ночь — это было бы подстроено под рейсы и актуально для сотрудников аэропорта. Думаю, окончательная модель будет обнародована в ближайшее время», — заявила Котелло.