"Они не могут попросить о помощи": блогеры Интриша и Айя Нагле отправляются в тур сострадания по Латвии

В последнее время тема защиты животных стала особенно актуальной — после трагического случая под Бауской, где были убиты несколько собак, всё больше людей говорят о необходимости усилить ответственность за жестокое обращение с животными. Интриша и Айя подчёркивают, что их акция — это не только сбор помощи, но и напоминание о человечности и сочувствии.