"Они не могут попросить о помощи": блогеры Интриша и Айя Нагле отправляются в тур сострадания по Латвии
Этой осенью блогеры Интриша и Айя Нагле отправляются в тёплое и душевное благотворительное путешествие по городам Латвии, чтобы поддержать приюты для животных и привлечь внимание общества к их проблемам.
После успешной прошлогодней акции, прошедшей в нескольких городах страны, в этом году Интриша и Айя Нагле решили выбрать новые города — те, где их благотворительная инициатива ещё не проходила. Цель — дать возможность жителям других регионов присоединиться и помочь тем, кто сам не может попросить о помощи.
В последнее время тема защиты животных стала особенно актуальной — после трагического случая под Бауской, где были убиты несколько собак, всё больше людей говорят о необходимости усилить ответственность за жестокое обращение с животными. Интриша и Айя подчёркивают, что их акция — это не только сбор помощи, но и напоминание о человечности и сочувствии.
Айя Нагле: «Мы видим, что во многих приютах по-прежнему не хватает ресурсов. Если каждый из нас сделает хоть маленькое доброе дело, вместе это станет большой помощью. Это наш общий человеческий долг — заботиться о тех, кто не может защитить себя».
Интриша: «Эта акция стала для нас традицией. В этом году мы завершаем своё путешествие в Риге — прямо перед Рождеством, чтобы напомнить: это время любви, тепла и заботы — не только о близких, но и о тех, кто молчит».
Даты встреч:
- 2 ноября — Лиепая (площадь Рожу у ТЦ Kūrzeme)
- 16 ноября — Юрмала (Каугури, Центральный парк у Молодёжного центра инициатив)
- 30 ноября — Огре (у памятника Baltā Cielava, перекрёсток улиц Тинужу и Бривибас)
- 7 декабря — Екабпилс (парк “Мемориал”, перекрёсток улиц Плосту и Бривибас)
- 21 декабря — Рига (у рождественской ёлки на Домской площади)
Начало встреч — в 13:00
Организаторы приглашают всех неравнодушных присоединиться к акции и внести свой вклад — даже маленькое доброе дело может стать большой помощью для тех, кто не может попросить о ней сам.