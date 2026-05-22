Вчерашний дрон исчез в Латгале: НВС не знают, покинул ли он Латвию или упал где-то внутри страны
После очередного инцидента с дроном в Латгале Национальные вооруженные силы признали: объект либо покинул воздушное пространство Латвии, либо упал в неизвестном месте. При этом ни военные, ни полиция так и не смогли установить, где именно оказался беспилотник.
В четверг в Латгале дрон, залетевший со стороны Беларуси, покинул воздушное пространство Латвии или упал в неизвестном месте, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).
Техническим средствам не удалось зафиксировать ни вылет объекта из воздушного пространства Латвии, ни его падение или приземление. В НВС отмечают, что в такой ситуации можно лишь предполагать один из этих сценариев.
На земле поиски дрона сейчас не проводятся. Если жители обнаружат подозрительные предметы, НВС призывают звонить по номеру 112 и ни в коем случае их не трогать.
Такой же ответ НВС сегодня дали и по поводу летающего объекта, который во вторник был зафиксирован техническими средствами в воздушном пространстве Латвии и из-за которого жителям многих краев Латгале и Видземе рассылались оповещения через систему сотового вещания.
Ранее сообщалось, что в четверг дрон в последний раз был зафиксирован техническими средствами в Краславском крае, где его следы и пропали. Поднятым утром в воздух истребителям НАТО не удалось визуально идентифицировать дрон.
Хотя сначала жители получили предупреждения, в течение дня НВС приняли решение не продолжать оповещение о возможной угрозе воздушному пространству в краях Латгале.
Государственная полиция реагировала как на сообщения жителей, так и на информацию от партнеров по сотрудничеству, связанную с дроном. Эти сведения были проверены, но не подтвердились.
Также в среду и вторник жители нескольких краев Латгале и Видземе получали оповещения о возможной угрозе воздушному пространству. Местами в Латгале такие предупреждения во вторник приходили даже дважды — около полудня и ближе к вечеру. Ни в одном из этих случаев дрон на территории Латвии обнаружен не был.
Похожие сообщения через систему сотового вещания жители Латгале получали и раньше в последние месяцы. Они были связаны, вероятно, с приближением или залетом в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в войне России против Украины. Несколько раз такие дроны взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая — на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.
Люди в таких инцидентах до сих пор не пострадали. Однако последний случай в Резекне привел сначала к отставке министра обороны, а затем и к падению всего правительства под руководством Эвики Силини. Сейчас идут переговоры о формировании нового правительства. Пока оно не утверждено, работу продолжает кабинет министров под руководством Силини.