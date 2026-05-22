Семейный раскол продолжается: дети Брэда Питта один за другим отрекаются от отца
Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта - 21-летняя Захара - отказалась от фамилии отца. Теперь уже четверо из шести детей пары используют только фамилию Джоли — на фоне многолетнего конфликта голливудских звезд.
21-летняя Захара Джоли стала четвертым из шести общих детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, отказавшимся от фамилии отца. До нее это сделали Шайло, Мэддокс и Вивьен. В минувшие выходные Захара окончила колледж Спелман, получив степень по психологии. Хотя в документах учебного заведения она была зарегистрирована как «Захара Марли Джоли-Питт», во время вручения дипломов ее объявили как Захару Марли Джоли.
Это не первый случай, когда Захара, которую Джоли и Питт удочерили из эфиопского приюта в возрасте шести месяцев, отказалась от фамилии отца. Ранее она уже представлялась как Захара Марли Джоли при вступлении в женское студенческое общество в ноябре 2023 года.
«Меня зовут Захара Марли Джоли, и я приехала из Золотого штата в город ангелов — Лос-Анджелес, Калифорния», — сказала тогда 18-летняя Захара в видеоролике, которым позже поделилось издание Essence в социальных сетях.
Захара — не единственный ребенок знаменитой пары, отказавшийся от фамилии отца за последние годы. В июне 2024 года биологическая дочь пары Шайло в день своего 18-летия официально подала заявление на смену фамилии и теперь известна как Шайло Нувель Джоли. В своей карьере танцовщицы и хореографа она использует имя Ши Джоли.
В начале этого года стало известно, что старший сын пары Мэддокс также отказался от двойной фамилии. Когда он работал ассистентом продюсера на новом фильме своей матери «Закулисье моды» («Couture»), в титрах он был указан как Мэддокс Джоли.
Младшая дочь пары, Вивьен, была указана в программке бродвейского мюзикла «The Outsiders» как Вивьен Джоли, когда в мае 2024 года работала волонтером-ассистентом в проекте матери.
Неизвестно, отказались ли от фамилии Питта двое других детей пары — Пакс и Нокс.
Дети знаменитостей публично не комментировали свое решение сменить фамилию, однако это произошло после широко обсуждаемого развода Джоли и Питта. Звезды фильма «Мистер и миссис Смит» («Mr. & Mrs. Smith») расстались в 2016 году после того, как Джоли обвинила мужа в агрессивном поведении по отношению к ней и детям во время частного авиарейса во Францию. Питт отверг эти обвинения.