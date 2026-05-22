Семейный раскол продолжается: дети Брэда Питта один за другим отрекаются от отца

Дети знаменитостей публично не комментировали свое решение сменить фамилию, однако это произошло после широко обсуждаемого развода Джоли и Питта. Звезды фильма «Мистер и миссис Смит» («Mr. & Mrs. Smith») расстались в 2016 году после того, как Джоли обвинила мужа в агрессивном поведении по отношению к ней и детям во время частного авиарейса во Францию. Питт отверг эти обвинения.