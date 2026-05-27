"А если начнется война?" Семьи в Латвии массово меняют планы на летние каникулы
Родители в Латвии массово пересматривают планы на лето: после инцидентов с дронами семьи боятся отправлять детей к бабушкам и дедушкам в Латгале.
Для многих семей летние школьные каникулы в этом году начнутся иначе, чем в предыдущие годы. Более печально. Учитывая недавние инциденты с дронами, многие семьи считают ситуацию в Латгале небезопасной для своих детей. Родители боятся, из-за чего их детям не удастся провести беззаботные каникулы под присмотром бабушек и дедушек.
Конечно, тревоги родителей понятны, потому что, к сожалению, насколько безопасна или небезопасна сейчас ситуация в Латгале, точно не может сказать никто. В результате семьям не остается ничего другого, кроме как садиться за стол и принимать решения — так сказать, на свой страх и риск. Портал mammamuntetiem.lv выслушал истории и чувства нескольких семей:
Элия (живет в пригороде Риги), мама 15-летнего Ричарда и 6-летней Синтии: "Наша бабушка живет примерно в 50 километрах от Даугавпилса. Обычно летом мы часто ездим туда и сами, и отвозим детей. В этом году тоже был план, что часть каникул, пока родители работают, дети смогут провести у бабушки. Однако мы поняли, что младшую дочь в этом году не отправим. Обязательно поедем все вместе, но одну ее не отпустим. Просто даже страшно представить, что почувствует маленький ребенок, если, не дай бог, что-то случится. Если нас не будет рядом, сможет ли бабушка принять оперативные решения, чтобы защитить себя и детей? С старшим сыном немного иначе. Мы уже можем обсудить возможные ситуации и действия, поэтому он поедет к бабушке, и она рада, что хотя бы кто-то из внуков приедет в гости".
Юлия (живет в Манчестере, Англия), мама 14-летних мальчиков-близнецов: "Так как наши сыновья уже достаточно взрослые, последние три года они сами летают в Латвию, где как минимум пару недель проводят у моих родителей в Прейльском крае. Билеты я обычно покупаю еще зимой, когда бывают акции. Так сделала и в этом году… И теперь я стою перед большой дилеммой. Мне страшно отпускать туда мальчиков. А вдруг действительно что-то взорвется или начнется война, и они не смогут вернуться ко мне? И я не смогу попасть к ним. Эти мысли действительно вгоняют меня в очень сильный стресс. Мои родители, правда, успокаивают, что ничего страшного у них там нет. Но мне кажется, что ситуация более чем страшная, если уже регулярно летают и падают дроны. Конечно, бабушка с дедушкой очень-очень ждут внуков в гости, и мальчики буквально рвутся в Латвию. Окончательное решение мы еще не приняли, однако я больше склоняюсь к тому, чтобы отменить перелет. Знаю, что моя мама будет плакать от горя, а мальчики будут злиться, но безопасность — на первом месте".
Зане (живет в пригороде Риги), мама 5-летней Алисы: "У нас, правда, нет особых связей с Латгале, мама живет в Лиелварде, то есть всего в 50 километрах от Риги. Дочь еще слишком маленькая, чтобы долго проводить время одной у бабушки, но иногда, конечно, мы отвозим ее на пару дней, чтобы самим с мужем съездить в какое-нибудь короткое путешествие на три-четыре дня только вдвоем. В этом году я тоже уже начала планировать поездку, но потом поняла, что не могу оставить здесь дочь. А вдруг начнется какая-нибудь действительно серьезная атака, а мы с мужем будем где-то за сотни километров от дочери? Я даже думать об этом не могу. Еще и тот факт, что бабушка живет так близко к военной базе, приводит меня в ужас. Возможно, я параноик, но ничего не могу с собой поделать. В путешествие поедем, но только все втроем".