На власти надейся, но сам подготовься! В случае кризиса латвийцы слишком полагаются на государство
Латвийцы уверены, что в случае кризиса их спасет государство, но эксперты бьют тревогу: подавляющее большинство не знает, что делать при сирене, эвакуации или перебоях c электричеством или водой.
Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самые слабые места - это незнание и отсутствие опыта, как действовать, рассказал в интервью агентству LETA исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.
"Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности. Потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство", - сказал Китс.
Он считает, что необходимо более широкое обучение. Хотя во время учений Namejs и была разыграна эвакуация населения, это происходило в очень ограниченном объеме. Были и другие отдельные примеры ограниченной эвакуации, учения самоуправлений, но это не тот масштаб, которого требовала бы нынешняя ситуация с безопасностью.
"Сейчас предполагается, что люди смогут позаботиться о себе сами. Например, Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца, но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях", - указал исследователь.
Также критически важно согласование планов гражданской обороны с военными планами. В качестве примера того, что происходит, если они на практике не согласованы, Китс привел первый день после полномасштабного вторжения России в Украину, когда бригада вооруженных сил, ответственная за территориальную оборону Киева, попала в пробку и не смогла продвинуться вперед, потому что жители Киева покидали город, и на главных транспортных артериях образовались огромные заторы.
Китс подчеркнул, что в случаях кризисов важна как критическая инфраструктура, так и непрерывность работы государственных учреждений, и здесь каждый должен взять на себя свою ответственность. Все это нужно вовремя проиграть в большом сценарии, потому что, если выпадет одно звено цепи, вся система может быть парализована.
"Опасно думать, что все как-нибудь обойдется", - добавил исследователь.