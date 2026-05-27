В Руйиене пройдет один из самых сладких праздников весны: гостей ждут мороженое, концерты и мотопарад

В связи с проведением мероприятия 30 мая в Руйиене введут ограничения движения. С утра и до вечера на отдельных участках улиц будут действовать запреты на остановку и ограничения скорости, а с 8.00 до 16.00 движение полностью закроют на участке от улицы Упес, 7 до перекрестка с улицей Ригас. Во время мотопарада в центре города возможны кратковременные заторы. Пассажиров также предупреждают, что автобусы SIA VTU Valmiera в этот день могут задерживаться.