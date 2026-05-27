В Руйиене пройдет один из самых сладких праздников весны: гостей ждут мороженое, концерты и мотопарад
30 мая Руйиена снова станет городом мороженого, семейного отдыха и летнего настроения. В конце весны здесь пройдут традиционные Праздники мороженого, которые объединят ярмарку, детские развлечения, концерты, дегустации и вечернюю программу на эстраде.
Праздничная атмосфера в городе начнется уже утром. На территории Руйиенской эстрады развернется большая ярмарка ремесленников и домашних производителей, а для детей подготовят различные активности. Гостей также ждут в магазине Ziepju Pērles, где можно будет увидеть и приобрести необычные изделия из мыла.
Одним из самых зрелищных моментов дня станет мотопарад. Мотоциклисты утром соберутся в Валмиере, затем отправятся в Руйиену и около 11 часов проедут по улицам города, завершив маршрут у эстрады. Организаторы приглашают посмотреть парад всех желающих.
Официальное открытие Праздников мороженого состоится в 11.30 на эстраде. После этого начнется дневная концертная программа с участием детских и музыкальных коллективов, а днем маленьких гостей ждет шоу трансформеров. В Руйиенском культурном центре также пройдет викторина общества FLAMORA, а в Пифагоровом дворе на улице Ригас команда Imprūven откроет новый сезон и предложит гостям заглянуть в историю производства руйиенского мороженого, в том числе через старые газетные материалы и фильм режиссера Ивара Звиедриса.
Главный партнер праздника, предприятие Rūjienas saldējums, подготовит для гостей особые дегустации. Попробовать праздничные вкусы можно будет по предварительной записи, так как количество мест ограничено. Кроме того, в течение дня мороженое можно будет купить и попробовать прямо у фабрики на улице Упес.
С 15.00 вход на вечернюю часть праздника будет платным — 10 евро. На эстраде выступят популярные латвийские исполнители: ATVARA, SUDRABU SIRDS, Микс Галвановскис с группой, а завершится праздник большим вечерним балом с группой SAPIERI и Николаем Пузиковым. Купленные входные билеты будут участвовать в розыгрыше праздничных призов.
В связи с проведением мероприятия 30 мая в Руйиене введут ограничения движения. С утра и до вечера на отдельных участках улиц будут действовать запреты на остановку и ограничения скорости, а с 8.00 до 16.00 движение полностью закроют на участке от улицы Упес, 7 до перекрестка с улицей Ригас. Во время мотопарада в центре города возможны кратковременные заторы. Пассажиров также предупреждают, что автобусы SIA VTU Valmiera в этот день могут задерживаться.
Организаторы просят жителей и гостей города быть внимательными, соблюдать дорожные знаки и с пониманием отнестись к временным неудобствам. В этом году на крупнейших праздничных площадках Валмиерского края, в том числе на Праздниках мороженого в Руйиене, будет использоваться система многоразовых стаканов REVO CUP, чтобы сократить количество отходов и сделать мероприятия более экологичными.