Конституционный суд Латвии вынес важное решение о русском языке в общественных СМИ
Конституционный суд Латвии признал, что действующий порядок, по которому общественные СМИ создают контент на языках нацменьшинств, не соответствует Сатверсме.
Суть решения суда в том, что нынешние нормы не соблюдают необходимый баланс между тремя важными вещами: защитой латышского языка, правами национальных меньшинств и интересами государственной безопасности.
В суде подчеркнули, что латышский язык — это основа латвийского государства и его национальной идентичности. По сути, именно поэтому контент общественных СМИ в первую очередь должен создаваться на латышском языке. Суд указал, что Латвия — единственная страна в мире, где можно гарантировать сохранение и развитие латышского языка.
При этом суд напомнил: Латвия обязана уважать и права нацменьшинств, в том числе их право сохранять и развивать свой язык и культуру. Государство должно помогать таким группам получать доступ к информации, поддерживать культурное разнообразие и толерантность.
Но здесь, как отметил суд, важно учитывать конкретную ситуацию. Например, насколько широко распространен тот или иной язык, сколько людей на нем говорит, есть ли у них доступ к СМИ на этом языке и могут ли они сами получать информацию без особой помощи государства.
Именно в этом контексте суд отдельно оценил положение русского языка в Латвии. По мнению суда, русский язык в латвийском медиапространстве остается самодостаточным: доступны коммерческие СМИ на русском языке, есть печатные, аудиовизуальные и цифровые медиа, а также множество программ зарубежных электронных СМИ. Поэтому, сделал вывод суд, сохранение русского языка и идентичности русскоязычного нацменьшинства в Латвии не находится под угрозой, а значит, особая государственная поддержка в этой части не является необходимой.
Одновременно суд обратил внимание, что в Латвии есть и такие нацменьшинства, чьи языки не являются самодостаточными. Именно для них государство, наоборот, должно особенно помогать с доступом к общественным СМИ, чтобы у этих людей была возможность сохранять свой язык, культуру и национальную идентичность.
Отдельно в решении подчеркивается тема безопасности. Суд напомнил, что общественные СМИ играют важную роль в защите общества от пропаганды и дезинформации. Особенно это важно в условиях, когда Россия продолжает вести информационное воздействие против Латвии и стран Балтии. В таких случаях общественные СМИ должны давать людям проверенную, объективную информацию и объяснять происходящее понятным языком.
Это касается и информации на языках нацменьшинств, в том числе на русском. Но, как подчеркнул суд, такая информация должна быть действительно необходимой, обоснованной и соразмерной ситуации, а не подрывать позиции латышского языка как государственного.
В итоге Конституционный суд пришел к выводу, что действующие нормы слишком широкие. С одной стороны, они не гарантируют достаточной защиты тем нацменьшинствам, чьи языки действительно нуждаются в поддержке. С другой — позволяют слишком широко отступать от принципа, что основным языком общественных СМИ должен быть латышский.
Суд прямо указал: недопустимо, чтобы права нацменьшинств реализовывались за счет государственного языка.
Поэтому оспариваемые нормы признаны недействительными. Однако они утратят силу не сразу, а с 1 мая 2027 года. До этого времени у Сейма будет возможность подготовить новый порядок, который лучше уравновесит защиту латышского языка, права нацменьшинств и интересы безопасности государства.
Решение Конституционного суда уже вступило в силу, оно окончательное и обжалованию не подлежит.