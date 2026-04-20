Росликов уехал, а его электорат остался: кто теперь поборется за русскоязычные голоса в Латвии
Недавний уход депутата Рижской думы Алексея Росликова из руководства партии "За стабильность!", который, по его собственному определению, стал "политиком в изгнании", - очередной поворот в истории партии, которая четыре года назад неожиданно добилась успеха на выборах в 14-й Сейм.
По данным передачи Латвийского телевидения "De facto", среди русскоязычных избирателей наиболее популярны партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ), "Суверенная власть" и "За стабильность!". Теперь, вероятно, первые две будут пытаться нарастить поддержку среди этого электората, пользуясь нестабильностью партии Росликова. Проживая в Минске, Росликов выступает в местных СМИ с заявлениями о том, что Латвии следует возобновить более тесное сотрудничество и даже дружбу с "соседями", имея в виду агрессора Россию и ее ближайшего союзника Беларусь. Это не индивидуальная позиция Росликова - судя по всему, "За стабильность!" не планирует отказываться от такой риторики. Однако в последних рейтингах "Суверенная власть" занимала более высокие позиции, чем "За стабильность!", и, безусловно, важную роль в этом сыграло мнение русскоязычных избирателей. В Рижской думе и других самоуправлениях партия сотрудничает с объединением "Младолатыши" и Русским союзом Латвии (РСЛ), пишет Lsm.lv.
Сам РСЛ не смог участвовать в муниципальных выборах, поскольку, несмотря на то что партии даже полагается государственное финансирование, ни одно кредитное учреждение не согласилось открыть ему счет. В лидеры списка в Латгале ЛПМ планирует выдвинуть руководителя региональной партнерской партии "Вместе для Латвии" Александра Барташевича, который лишился поста мэра Резекне после отказа в доступе к государственной тайне. Рейтинги показывают, что у исключенного несколько лет назад из "Согласия" Барташевича имеются вполне реальные шансы попасть в Сейм. На русскоязычного избирателя рассчитывает и обновленное объединение "Центр согласия". Однако пока рейтинги говорят о том, что оно может радоваться достижению на выборах разве что двухпроцентного барьера, необходимого для получения государственного финансирования.