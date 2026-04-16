Росликов пытался работать в Думе дистанционно из Беларуси, Клейнбергс сказал - только из тюрьмы
Учитывая, что рижский депутат Алексей Росликов, бежавший в Беларусь, в среду удаленно подключился к заседанию комитета Рижского городского совета, в будущем ему будет отказано в такой возможности, сообщил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Уехавший в Беларусь депутат Рижской думы Алексей Росликов ("За стабильность!") в среду принял участие в заседании комитета Рижской думы по городскому развитию дистанционно. В дебатах депутат не участвовал, при голосовании по каждому вопросу воздержался.
Позже вечером мэр Риги Виестурс Клейнбергс в социальных сетях заявил, что впредь Росликову будет запрещено участвовать в заседаниях самоуправления дистанционно. "Учитывая, что Росликов сам подтвердил, что находится в Беларуси и оттуда сегодня пытался подключиться к заседанию комитета, в дальнейшем по моему распоряжению ему будет запрещено дистанционное участие".
"Подключение к работе самоуправления из стран, не являющихся членами Европейского союза и НАТО, недопустимо", - заявил политик. "Если Росликов захочет подключиться легальным образом, это будет возможно только из учреждения лишения свободы в Латвии".
Ņemot vērā, ka Aleksejs Rosļikovs pats ir apliecinājis, ka atrodas Baltkrievijā un no turienes šodien mēģināja pieslēgties komitejas sēdei, turpmāk, pēc mana uzdevuma, viņam dalība attālināti tiks liegta.— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) April 15, 2026
Pieslēgšanās pašvaldības darba norisei no valstīm, kas nav Eiropas…
Ранее Виестурс Клейнбергс заявлял, что в случае неучастия Росликова в заседаниях Рижской думы может быть аннулирован его депутатский мандат. "При необходимости мы проведем оценку ситуации: если в течение трех месяцев без уважительной причины депутат пропустит более половины очередных заседаний думы, его полномочия могут быть аннулированы думой или министром умного управления и регионального развития", - пояснил мэр Риги.