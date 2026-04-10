В Риге хотят лишить Алексея Росликова зарплаты депутата

«Жители вправе ожидать, что избранные представители в Рижской думе будут активно и ответственно выполнять свои обязанности. С учетом доступной в настоящее время публичной информации Алексей Росликов находится в Беларуси и планирует там оставаться, а в Латвии он объявлен в розыск, поскольку к нему применена мера пресечения — арест. Это означает, что он сознательно уклоняется от судебного процесса и не находится в Латвии. В такой ситуации совершенно недопустимо, что человек, который не только не выполняет обязанности депутата, но фактически уклоняется от правовой ответственности, продолжает получать вознаграждение из средств рижан. Это вызывает обоснованные вопросы о его возможностях исполнять обязанности депутата Рижской думы, поскольку, если депутат не участвует в заседаниях думы и комитетов, не вовлекается в работу комиссий и рабочих групп, не встречается с жителями и не выполняет другие должностные обязанности, то обоснованность выплаты ему вознаграждения должна быть серьезно оценена. Если Росликов не планирует возвращаться в Латвию и не способен выполнять свои обязанности, жители Риги не должны содержать его за счет депутатской зарплаты, тем более с учетом того, что сейчас он находится в государстве, поддерживающем агрессора», — указал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.