В Риге хотят лишить Алексея Росликова зарплаты депутата
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс предложит Рижской думе оценить возможность не выплачивать вознаграждение депутату Рижской думы Алексею Росликову, учитывая, что в настоящее время депутат находится за пределами Латвии и, возможно, не выполняет свои прямые обязанности.
«Жители вправе ожидать, что избранные представители в Рижской думе будут активно и ответственно выполнять свои обязанности. С учетом доступной в настоящее время публичной информации Алексей Росликов находится в Беларуси и планирует там оставаться, а в Латвии он объявлен в розыск, поскольку к нему применена мера пресечения — арест. Это означает, что он сознательно уклоняется от судебного процесса и не находится в Латвии. В такой ситуации совершенно недопустимо, что человек, который не только не выполняет обязанности депутата, но фактически уклоняется от правовой ответственности, продолжает получать вознаграждение из средств рижан. Это вызывает обоснованные вопросы о его возможностях исполнять обязанности депутата Рижской думы, поскольку, если депутат не участвует в заседаниях думы и комитетов, не вовлекается в работу комиссий и рабочих групп, не встречается с жителями и не выполняет другие должностные обязанности, то обоснованность выплаты ему вознаграждения должна быть серьезно оценена. Если Росликов не планирует возвращаться в Латвию и не способен выполнять свои обязанности, жители Риги не должны содержать его за счет депутатской зарплаты, тем более с учетом того, что сейчас он находится в государстве, поддерживающем агрессора», — указал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Депутат Рижской думы получает вознаграждение в соответствии с решением Рижской думы от 27 января 2021 года № 346 «Об оплате труда в Рижской думе», которое предусматривает, что месячная зарплата депутата выплачивается за исполнение обязанностей — участие в заседаниях, работу в комиссиях и рабочих группах, встречи с избирателями, изучение нормативных актов и осуществление других связанных с депутатской работой действий — и рассчитывается пропорционально отработанному времени.
Одновременно, чтобы принять решение об аннулировании полномочий депутата, в соответствии с частью первой статьи 4 Закона о статусе депутата думы самоуправления необходимо установить, что в течение трех месяцев депутат без уважительной причины не участвовал более чем в половине очередных заседаний думы.