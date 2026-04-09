Алексей Росликов ушел с поста главы партии "За стабильность!"

По версии обвинения, 4 июня 2025 года Росликов, будучи депутатом Сейма, с целью разжигания национальной и этнической ненависти и вражды между русскоязычными жителями Латвии и латышами опубликовал в социальных сетях видеозаписи и поясняющие описания, в которых на русском языке сознательно тенденциозно и ложно информировал как о самом проекте решения, трактуя его как проявление неонацизма, так и о намеченном на 5 июня заседании Сейма, где этот вопрос должен был рассматриваться.