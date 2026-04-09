Алексей Росликов ушел с поста главы партии "За стабильность!"
Депутат Рижской думы, лидер фракции «За стабильность!» и глава партии Алексей Росликов в понедельник ушел с поста председателя правления и члена правления партии. Об этом агентству LETA сообщила руководитель распавшейся в Сейме фракции «За стабильность!» Светлана Чулкова.
По словам Чулковой, Алексей Росликов сообщил правлению, что «месть государства лично против него направлена и против партии». Такое решение, как утверждается, принято для того, «чтобы не мешать партии развиваться и работать».
Чулкова сообщила агентству LETA, что вопрос о новом составе правления планируется обсудить на ближайшем заседании правления. В ближайшее время также намечено провести съезд, на котором выберут нового члена правления и председателя. О сроках проведения съезда, по ее словам, сообщат отдельно.
Как пояснила Чулкова, Росликов продолжит работу как независимый политик. Это будет касаться и его деятельности в Рижской думе. Ответить на вопрос, намерен ли Росликов баллотироваться на выборах в Сейм осенью, политик не смогла, отметив, что не обсуждала с ним эту тему. Чулкова добавила, что партия «За стабильность!» уже готовится к предстоящим осенью выборам в 15-й Сейм.
Как уже сообщалось, Рижский городской суд в Латгальском предместье сегодня в 14:30 планирует начать рассмотрение уголовного дела, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной и этнической ненависти.
Изначально бывшему депутату Сейма также вменяли содействие иностранному государству в деятельности против Латвии. Однако в этой части уголовный процесс в Службе государственной безопасности был прекращен, поскольку в ходе расследования не было получено достаточных доказательств, подтвердили агентству LETA в прокуратуре.
Как сообщили в прокуратуре, 2 июня 2025 года депутаты отдельных фракций Сейма подали в президиум парламента проект решения, которым предлагалось поручить Кабинету министров в течение трех месяцев создать комиссию специалистов для разработки всеобъемлющей программы по устранению лингвистических последствий русификации и подготовить необходимые проекты нормативных актов.
По версии обвинения, 4 июня 2025 года Росликов, будучи депутатом Сейма, с целью разжигания национальной и этнической ненависти и вражды между русскоязычными жителями Латвии и латышами опубликовал в социальных сетях видеозаписи и поясняющие описания, в которых на русском языке сознательно тенденциозно и ложно информировал как о самом проекте решения, трактуя его как проявление неонацизма, так и о намеченном на 5 июня заседании Сейма, где этот вопрос должен был рассматриваться.
В прокуратуре утверждают, что в этих видеозаписях обвиняемый сознательно использовал традиционно распространяемые российскими пропагандистскими СМИ ложные утверждения о неонацизме в Латвии, провокационные и враждебные высказывания о якобы преследовании и подавлении русскоязычных жителей страны, а также ложные утверждения о полном запрете использования русского языка для русскоязычных в Латвии, подчеркивая, что это будет «борьба между человеческим и звериным».
Продолжая, по версии обвинения, свой преступный умысел, 5 июня 2025 года Росликов, участвуя в очередном заседании Сейма, записался для выступления по этому проекту решения.
Прокуратура считает, что в своей речи он умышленно и сознательно включил выдуманные им самим и не соответствующие действительности утверждения, чтобы представить партии, входящие в политическую элиту Латвии, и ту часть общества, которая поддерживает конституционные ценности государства, в том числе латышский язык и его защиту, как враждебно настроенные по отношению к русскоязычным, русской культуре и языку, готовые к репрессиям против русскоязычных.
По утверждению прокуратуры, своей речью он сознательно и недвусмысленно создавал впечатление, что русскоязычные в Латвии находятся под угрозой и подвергаются нарушениям прав человека, тогда как законодательная власть изображалась как «террористы», которые якобы систематически и настойчиво преследуют русскоязычных, хотят создать для них специальный резерват и отмечать их особыми обозначениями и символами.
Свое выступление с трибуны Сейма обвиняемый завершил фразой на русском языке: «Нас больше! Русский язык — наш язык!», после чего дважды показал жест уничижительного и оскорбительного характера.
После этого, как указывает прокуратура, Росликов опубликовал в социальных сетях видеозапись, в которой, обращаясь к депутатам Сейма, в эмоционально накаленной и провокационной манере продолжил выкрикивать фразы на русском языке, а после выдворения из здания Сейма продолжил разжигать враждебные эмоции среди русскоязычных жителей Латвии.
Прокуратура считает, что таким образом действия и высказывания обвиняемого были направлены на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды в обществе, формирование страха у русскоязычных жителей Латвии, противопоставление их латышам и создание ложного впечатления, будто против них проводятся репрессии.
Подчеркивая численное превосходство русскоязычных и необходимость мобилизоваться, сопротивляться и бороться, обвиняемый, по оценке прокуратуры, способствовал росту недовольства и обиды в этой части общества по отношению к латышскому народу и латвийскому государству, поляризуя общество, ставя под угрозу целостность государства и мирные отношения между его жителями.
Сам Росликов считает это дело политическим заказом, который, по его словам, уже разваливается, поскольку к моменту передачи дела в прокуратуру из него исчезла часть о возможном сотрудничестве политика с Россией, что он называл «самой тяжелой статьей».
«Половина дела против меня развалилась, не дойдя до прокуратуры», — заявил политик агентству LETA.
По его мнению, это подтверждает, что за три месяца ему удалось доказать политический характер дела.
По словам Росликова, за это время у него прошло пять обысков. «СГБ теперь нужно что-то подбросить прокурору», — сказал он, выразив уверенность, что выиграет это дело в суде.
В настоящее время Росликов уже не является депутатом Сейма, поскольку избран в Рижскую думу.