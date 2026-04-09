Суд в Риге постановил арестовать Алексея Росликова, который уехал в Беларусь
Рижский городской суд Латгальского предместья в четверг постановил изменить меру пресечения депутату Рижской думы Алексею Росликову, выехавшему в Беларусь, и применить к нему арест.
С таким ходатайством выступил прокурор Каспарс Андрушкинс на заседании по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной ненависти. Одновременно обвиняемого решено объявить в розыск, а судебный процесс приостановлен до его обнаружения.
Бывший депутат Сейма, который только что объявил об уходе из правления партии «За стабильность!», подключился к судебному заседанию удаленно из Беларуси, где, как сообщается, он сейчас находится. Опубликованные в социальных сетях видеоматериалы позволяют сделать вывод, что Росликов уехал в Беларусь уже несколько дней назад. На пресс-конференции в Беларуси политик допустил возможность не возвращаться в Латвию, если здесь для него сложится неблагоприятная ситуация.
Ходатайство прокурора об изменении меры пресечения суд рассматривал в закрытом заседании.
Изначально Росликову также вменяли пособничество иностранному государству в деятельности против Латвии, однако в этой части уголовный процесс в Службе государственной безопасности был прекращен, поскольку в ходе расследования не было получено достаточных доказательств, подтвердили агентству LETA в прокуратуре.
2 июня 2025 года депутаты отдельных фракций Сейма подали в президиум Сейма проект решения, согласно которому его авторы призвали Сейм поручить Кабинету министров в течение трех месяцев создать комиссию специалистов, которая разработала бы всеобъемлющую программу действий по устранению лингвистических последствий русификации и подготовила необходимые проекты нормативных актов.
По версии обвинения, 4 июня 2025 года обвиняемый, будучи депутатом Сейма, с целью разжечь национальную и этническую ненависть и вражду между русскоязычными жителями Латвии и латышами, опубликовал в социальных сетях видеозаписи и поясняющие описания к ним, в которых на русском языке сознательно тенденциозно и ложно информировал как о конкретном проекте решения, трактуя его как проявление неонацизма, так и о запланированном на 5 июня 2025 года заседании Сейма, на котором этот вопрос должен был рассматриваться.
В видеозаписях обвиняемый, как утверждает прокуратура, сознательно использовал традиционно применяемые в российских пропагандистских СМИ ложные утверждения о неонацизме в Латвии, провокационные и враждебные высказывания о якобы происходящем в Латвии преследовании и притеснении русскоязычных жителей, а также распространял ложные утверждения о полном запрете использования русского языка для русскоязычных жителей Латвии, подчеркивая, что это будет «борьба между человеческим и звериным».
Продолжая, по версии следствия, свой преступный умысел, 5 июня 2025 года обвиняемый, участвуя в очередном заседании Сейма, попросил слово по этому проекту решения.
Прокуратура считает, что в своем выступлении он умышленно и осознанно включил вымышленные, не соответствующие действительности утверждения с целью представить политические партии, представляющие латвийскую политическую элиту, и часть общества, поддерживающую конституционные ценности государства, в том числе латышский язык и его защиту, как враждебно настроенные по отношению к русскоязычным, русской культуре и русскому языку, готовые применять репрессии против русскоязычных.
Своей речью, считает прокуратура, обвиняемый сознательно и недвусмысленно внушал мысль о том, что русскоязычные в Латвии находятся под угрозой и подвергаются нарушениям прав человека, тогда как законодательная власть изображалась как террористы, которые якобы регулярно и настойчиво преследуют русскоязычных, хотят создать для них специальный резерват и маркировать их особыми обозначениями и символами.
Свою речь с трибуны Сейма обвиняемый завершил следующей фразой на русском языке: «Нас больше! Русский язык — наш язык!», после чего дважды показал презрительный, унизительный и непристойный жест.
После своего выступления обвиняемый опубликовал в социальных сетях видеозапись, в которой, обращаясь против депутатов Сейма, в эмоционально накаленной и провокационной манере продолжил выкрикивать фразы на русском языке, а после выдворения из здания Сейма продолжил разжигать враждебные эмоции у русскоязычных жителей Латвии, заявили в прокуратуре.
Прокуратура считает, что таким образом действия и высказывания обвиняемого были направлены на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды в обществе, формируя страх у русскоязычных жителей Латвии, противопоставляя их латышам и создавая ложное впечатление, что против них осуществляются репрессии.
Подчеркивая численное превосходство русскоязычных жителей и необходимость мобилизоваться, сопротивляться и бороться, обвиняемый, по мнению прокуратуры, способствовал росту недовольства и обиды в этой части общества по отношению к латышскому народу и латвийскому государству, поляризуя общество, угрожая целостности государства и мирным отношениям между его жителями.
Сам Росликов считает, что это дело против него является политическим заказом, который, к тому же, разваливается, поскольку до передачи дела в прокуратуру из него исчезла часть о возможном сотрудничестве политика с Россией, что, по словам Росликова, было «самой тяжелой статьей».
«Половина возбужденного против меня дела развалилась, так и не дойдя до прокуратуры», — заявил политик агентству LETA. По его мнению, это подтверждает, что за три месяца ему удалось доказать, что дело является политическим заказом.
За это время у политика, по его словам, было проведено пять обысков. «СГБ теперь нужно что-то подбросить прокурору», — сказал Росликов, выразив уверенность, что выиграет это дело в суде.
В настоящее время Росликов уже не является депутатом парламента, поскольку избран в Рижскую думу.