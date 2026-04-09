Суд в Риге постановил арестовать Алексея Росликова, который уехал в Беларусь

По версии обвинения, 4 июня 2025 года обвиняемый, будучи депутатом Сейма, с целью разжечь национальную и этническую ненависть и вражду между русскоязычными жителями Латвии и латышами, опубликовал в социальных сетях видеозаписи и поясняющие описания к ним, в которых на русском языке сознательно тенденциозно и ложно информировал как о конкретном проекте решения, трактуя его как проявление неонацизма, так и о запланированном на 5 июня 2025 года заседании Сейма, на котором этот вопрос должен был рассматриваться.