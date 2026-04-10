Алексей Росликов рискует потерять не только зарплату депутата, но и место в Рижской думе
В случае неучастия в заседаниях Рижской думы депутата Алексея Росликова может быть аннулирован его депутатский мандат, заявил мэр Риги Виестур Клейнбергс.
"При необходимости мы проведем оценку ситуации: если в течение трех месяцев без уважительной причины депутат пропустит более половины очередных заседаний думы, его полномочия могут быть аннулированы думой или министром умного управления и регионального развития", - пояснил мэр Риги.
Клейнбергс выразил надежду, что и другие "антигосударственные элементы", которых, по его мнению, в Рижской думе немало, последуют примеру Росликова и "отправятся в земли, более близкие их сердцу".
В свою очередь, вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс предложит Рижской думе рассмотреть возможность не выплачивать Росликову зарплату, учитывая, что депутат находится за пределами Латвии и, возможно, не выполняет свои обязанности. По словам Ратниекса, зарплата депутата напрямую связана с фактическим исполнением обязанностей: участием в заседаниях думы и комитетов, работой в комиссиях и рабочих группах, а также выполнением других функций, связанных с мандатом.
"У жителей есть право ожидать, что избранные представители в Рижской думе активно и ответственно выполняют свои обязанности. Судя по доступной публичной информации, Росликов находится в Беларуси и планирует там остаться, при этом в Латвии он объявлен в розыск, поскольку к нему применена мера пресечения - арест", - заявил Ратниекс.
Он считает, что Росликов сознательно уклоняется от судебного процесса. В такой ситуации, по мнению Ратниекса, недопустимо, чтобы человек, не выполняющий обязанности депутата и фактически уклоняющийся от правовой ответственности, продолжал получать зарплату за счет налогоплательщиков Риги.
"Если Росликов не планирует возвращаться в Латвию и не способен выполнять свои обязанности, жители Риги не должны его содержать, тем более что он находится в стране, поддерживающей агрессора", - добавил вице-мэр.
Ратниекс также отметил, что для аннулирования полномочий депутата согласно закону "О статусе депутата думы самоуправления" необходимо зафиксировать, что в течение трех месяцев депутат без уважительной причины не участвовал более чем в половине очередных заседаний думы.
Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) также пояснило, что закон предусматривает случаи, когда полномочия депутата могут быть прекращены или приостановлены. Если депутат без уважительной причины в течение трех месяцев не участвует более чем в половине заседаний, его мандат может быть аннулирован думой. В таком случае его место занимает следующий кандидат по списку.
При этом сам факт объявления депутата в розыск не является основанием для автоматического аннулирования его мандата.
Как сообщалось, Рижский городской суд Латгальского предместья в четверг решил изменить меру пресечения выехавшему в Беларусь депутату Рижской думы, бывшему лидеру партии "За стабильность!" Алексею Росликову на арест. С таким ходатайством выступил прокурор Каспар Андрушкинс на судебном заседании по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной ненависти.
Одновременно было принято решение объявить обвиняемого в розыск, а судебный процесс приостановлен до его обнаружения.