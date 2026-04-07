"Я считаю - это аморально": глава NEPLP понял, почему часть русскоязычных так и не перейдет на госязык
По мнению Ивара Аболиньша, русский язык по-прежнему доминирует в медиапространстве Латвии, и глава латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) предлагает радикальное решение — прекратить финансирование русскоязычного контента за государственный счет.
Ивар Аболиньш назвал проблему символической и предложил представить себя на месте человека, живущего в стране без знания государственного языка: «Конечно, было бы приятно, если бы эта страна обеспечивала новости, развлечения, передачи, порталы, газеты, радио и телевидение на понятном языке — человек с удовольствием это потреблял бы. Людей за это нельзя винить, потому что это привычка!» По его мнению, если такого контента нет, человек был бы вынужден искать информацию на латышском языке.
Однако часть русскоязычного населения, считает он, может так и не перейти на латышский язык и не начать потреблять контент на нем.
При этом он отмечает, что интерес к местной повестке может стать точкой входа: «Части людей интересно, что происходит в Латвии — например, спортивные результаты или где проходит концерт Бусулиса. С этого и нужно начинать, формируя привычку использовать латышский язык».
Аболиньш подчеркивает, что формирование единого информационного пространства — задача государства, однако до сих пор, по его словам, действия были противоположными: «Это основная задача государства, однако до сих пор государство действовало целенаправленно наоборот — обеспечивало контент на русском языке и удовлетворяло их потребности по-русски».
Аболиньш считает такую практику неправильной и даже аморальной: «Такой контент на русском языке все эти годы был ошибкой, что государство его финансирует… Я считаю, что это аморально». При этом он подчеркнул, что речь идет не о конкретных медиа: «Речь не о том, что, например, радиостанция SWH+ создает какие-то проблемы. Это не вопрос отдельных игроков — речь о системе». Он выразил надежду, что эта практика будет прекращена и в Латвии сформируется единое информационное пространство на основе латышского языка.