"Я считаю - это аморально": глава NEPLP понял, почему часть русскоязычных так и не перейдет на госязык

Аболиньш считает такую практику неправильной и даже аморальной: «Такой контент на русском языке все эти годы был ошибкой, что государство его финансирует… Я считаю, что это аморально». При этом он подчеркнул, что речь идет не о конкретных медиа: «Речь не о том, что, например, радиостанция SWH+ создает какие-то проблемы. Это не вопрос отдельных игроков — речь о системе». Он выразил надежду, что эта практика будет прекращена и в Латвии сформируется единое информационное пространство на основе латышского языка.