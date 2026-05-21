Не смог выдержать: учитель-латыш ушел из "русской" школы из-за языка
Латвийский политик и учитель Эдвард Крустс заявил, что ушел из бывшей русской школы в Риге, потому что даже после экзаменов многие ученики не могли нормально говорить по-латышски.
Член партии «Mēs mainām noteikumus» Эдвард Крустс в эфире TV24 рассказал о своем опыте работы в бывшей русской школе. По его словам, он так и не смог смириться с тем, что в учебном заведении ученики и часть педагогов продолжали в основном общаться на русском языке.
Крустс считает, что в Латвии до сих пор сохраняются школы, фактически построенные по этническому принципу. «Специфика в том, что этим русскоязычным людям обеспечена полностью самодостаточная среда. Я не вижу действий, которые реально привели бы к изменению этой ситуации», — заявил он.
По словам политика, даже после перехода школ на обучение на латышском языке ситуация внутри многих учебных заведений практически не изменилась. «До сих пор существуют школы, которые формируются по этническому принципу — только дети русскоязычных семей, только русские и так далее. И там есть педагоги, которые продолжают разговаривать с учениками на русском языке», — рассказал Крустс.
«Потом приходит какой-то новый латыш, как я, и все удивлены: как теперь будут проходить уроки и как теперь дети будут учиться», — отметил он.
Крустс признался, что в итоге решил уйти из школы, потому что не смог полноценно выполнять свою работу. «Это закончилось тем, что я не смог этого выдержать. Я просто не мог обеспечить полноценный и качественный педагогический процесс и публично написал заявление об уходе», — сказал он.
Во время интервью ведущий спросил, не считает ли Крустс свой уход проявлением слабости, ведь, по мнению некоторых, ему следовало остаться и продолжать бороться за изменения внутри системы.
Политик ответил, что понимает такую критику: «Да, это логичный вопрос. Если ты такой национально настроенный человек, почему не остался и не продолжил учить?». Крустс пояснил, что работал не только преподавателем латышского языка, но также вел историю и обществознание. Именно тогда он, по его словам, особенно остро увидел масштаб проблемы.
«Если передо мной стоят шестиклассники, которые уже сдали, например, централизованный экзамен по латышскому языку, а я вижу, что они не способны сказать по-латышски больше трех элементарных предложений — “здравствуйте”, “спасибо”, “до свидания”, — тогда просто исчезают силы», — признался он.