"Никто бы не пикнул": один из лидеров Атмоды считает, что в 90-е нужна была радикальная политика внедрения латышского языка

Янис Гаварс считает, что сейчас нам хронически не хватает одной важной вещи. Тогда в обществе были лидеры мнений, крупные духовные авторитеты, которые на самом деле имели большее влияние, чем люди, формально находившиеся у власти. «Сейчас это потеряно. Если сегодня посмотреть на офисы премьер-министра, министров и их советников, то, что мы видим — в основном молодые люди без опыта. Это странно, потому что, например, в других европейских странах советниками обычно являются люди с сединами, с большим рабочим и жизненным опытом. Это кажется перевернутым».