"Никто бы не пикнул": один из лидеров Атмоды считает, что в 90-е нужна была радикальная политика внедрения латышского языка
Участник событий времен Атмоды Янис Гаварс вспоминает закулисные эпизоды обретения Латвией независимости, критикует ошибки 90-х и предупреждает — упущенные решения, особенно в языковой политике, страна ощущает до сих пор.
В рамках цикла «Латвия 2035» состоялся разговор с Янисом Гаварсом. В конце 1980-х годов он был редактором Латвийского телевидения, депутатом фракции Народного фронта в Верховном совете, голосовавшим за декларацию 4 мая, а также советником премьер-министра в нескольких правительствах Латвии.
Янис Гаварс рассказывает, что сейчас наслаждается пенсией и воспитывает внуков, что вовсе не является пусятковой обязанностью. Кроме того, на его попечении находится собака, которую дети когда-то привели к нему на один день, но она живет у него уже десять лет. Гаварс активно участвует в Клубе декларации 4 мая и в ряде других организаций, связанных с сохранением исторической памяти. В сотрудничестве с Эдвином Инкенсом создан архив видеозаписей, в котором они взяли интервью у всех ключевых участников периода Атмоды и зафиксировали их воспоминания.
Замалчиваемая история
Из периода восстановления независимости Гаварс вспоминает интересный эпизод: «Нельзя недооценивать, что означала личная дружба Горбунова с Ельциным. Например, такой фрагмент. Когда латвийская делегация прибыла в Москву на так называемое “освобождение”, ей нужно было получить этот документ прямо из рук Ельцина. Делегация, войдя в огромную гостевую комнату, где их ждали Ельцин и его министр иностранных дел, обнаружила, что одному из трех делегатов не хватает стула. К всеобщему удивлению, Ельцин сам встал, пошел в соседнюю комнату и принес стул. И документ об “освобождении” уже был подписан».
Гаварс надеется, что историки проявят интерес к этим материалам, иначе они просто покроются пылью в архиве. Его удивляет, что о самом сложном периоде между декларацией 4 мая и августовским путчем до сих пор нет серьезных научных исследований.
Коммунисты «забыли» про телевидение
Говоря о 90-х, Гаварс объясняет, почему компартия потеряла контроль над Латвийским телевидением еще до создания Народного фронта. По его мнению, партийные функционеры недооценили значение телевидения: «Они в основном были приучены читать газеты и думали, что телевидение не важно. Когда спохватились, было уже поздно — журналисты, поддерживавшие Атмоду, стали настолько популярны, что в условиях провозглашенной Горбачевым “гласности” руководство компартии боялось их трогать».
Он вспоминает, как в 1988 году получил запись заседания партийной верхушки, где звучали призывы арестовать журналистов и «очистить» телевидение. Гаварсу даже на следующий день позвонил какой-то журналист и сказал, чтобы он готовил сухари. Но дальше криков дело не дошло — и из-за страха перед популярностью этих людей, и потому, что в рядах латвийской компартии появилось много людей, симпатизировавших Атмоде. Поезд уже ушел.
«Забудьте о НАТО!»
Янис Гаварс считает, что сейчас нам хронически не хватает одной важной вещи. Тогда в обществе были лидеры мнений, крупные духовные авторитеты, которые на самом деле имели большее влияние, чем люди, формально находившиеся у власти. «Сейчас это потеряно. Если сегодня посмотреть на офисы премьер-министра, министров и их советников, то, что мы видим — в основном молодые люди без опыта. Это странно, потому что, например, в других европейских странах советниками обычно являются люди с сединами, с большим рабочим и жизненным опытом. Это кажется перевернутым».
На вопрос, что тогда можно было сделать иначе, Гаварс отвечает, что в основе направление было правильным. «Правильно было начать приватизацию, однако ошибкой, вероятно, были те сертификаты, которые почему-то так сильно хотел Ивар Годманис. Возможно, идея была хорошей, потому что якобы ни у кого не было денег, но ошибкой было пустить сертификаты в свободную торговлю и позволить их скупать. Это недопустимо сконцентрировало экономическую власть в одних руках».
Очень правильным был курс на Европейский союз и НАТО, начатый Биркавсом. «Люди сейчас редко осознают, насколько на самом деле тернистым был этот путь», — говорит Гаварс. Он вспоминает 2001 год, когда был советником премьер-министра Андриса Берзиньша, который только что вернулся с визита в Германию.
«В неформальной беседе с канцлером Германии Берзиньш спросил — как он смотрит на то, чтобы Латвия стала членом НАТО? И получил ответ — ну что вы, господин Берзиньш, забудьте об этом! Прошло всего три года, и мы были в НАТО. Это только доказывает, насколько неопределенным и непредсказуемым был наш путь как в Европейский союз, так и в НАТО. Это большая удача, что мы успели вскочить в этот поезд».
Он отмечает, что это стало особенно очевидно позже. До войны в Украине многие западные лидеры не верили подозрениям стран Балтии в отношении России и считали это историческим комплексом. Так же и в начале 90-х западные политики долго держались за Горбачева и постоянно говорили — только не навредите Горбачеву. Запад изначально боялся распада СССР — хотя бы потому, что это была ядерная держава, и были панические опасения, что ядерное оружие может где-то «расползтись».
Кстати, и Латвия была «ядерной державой». У нас под Алуксне находились ракеты с ядерными боеголовками. К счастью, их быстро вывезли. У нас самих не было никаких специалистов в этой области.
Упущенные возможности
Янис Гаварс признает, что одной из вещей, которые следовало сделать в начале 90-х, была гораздо более радикальная политика внедрения латышского языка. В отличие от многих других, кто считает, что тогда нельзя было позволить себе радикальные шаги, он говорит:
«Так называемая русскоязычная часть тогда была разделена на тех, кто поддерживал новую власть, и тех, кто не поддерживал. Но тогда эта вторая часть была сильно напугана и замкнулась в себе, поэтому радикальные действия в языковом вопросе были возможны. Если бы мы приняли это в 1990 или 1991 году, никто бы там не пикнул. Но момент был упущен. И теперь, спустя тридцать лет, мы все еще боремся с последствиями».
То же самое относится и к реформе самоуправлений. «Можно было действовать более радикально, это было время возможностей. Потом появились партии, их территориальные интересы, и все стало сложнее. Если бы мы действовали как эстонцы, Латвия сейчас была бы намного более развитой».