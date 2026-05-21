С июля - 3 евро, с ноября - еще 2 евро: онлайн-заказы из-за пределов ЕС ждут две доплаты
С 1 июля 2026 года привычные заказы из зарубежных интернет-магазинов могут стать заметно дороже. За товары, купленные на площадках за пределами Европейского союза (ЕС), жителям Латвии придется платить таможенную пошлину — даже если речь идет о недорогой посылке. Что именно изменится для покупателей и почему даже небольшая коробка с несколькими вещами может обойтись дороже, рассказывает Otkrito.lv.
Изменения связаны с новыми правилами ЕС для e-commerce-посылок из третьих стран. Сейчас действует освобождение от таможенной пошлины для отправлений стоимостью до 150 евро, но с 1 июля оно будет отменено. Это значит, что небольшие покупки с популярных платформ вроде Temu, AliExpress, Shein или eBay больше не будут проходить через таможню на прежних условиях.
Чтобы оформление недорогих посылок не превратилось в долгую бюрократическую процедуру, ЕС вводит упрощенный расчет: за каждую товарную позицию в посылке будет взиматься фиксированная пошлина — 3 евро.
Важно, что речь идет не о всей посылке целиком, а именно о товарных позициях. Под такой позицией понимаются товары с одинаковой тарифной классификацией, описанием и страной происхождения. На практике это означает, что несколько вещей в одной коробке могут считаться разными позициями — и за каждую придется платить отдельно.
Иными словами, одна коробка — не всегда одна пошлина. Если вы заказали три одинаковые футболки, это может быть одна позиция. Но если в посылке платье, брюки, детская вещь и аксессуар, каждая категория может считаться отдельно. Поэтому итоговая доплата будет зависеть не только от стоимости заказа, но и от того, насколько разные товары находятся внутри посылки.
Налог на добавленную стоимость (НДС) при этом никуда не исчезает и по-прежнему будет применяться ко всем товарам в посылках.
Если интернет-магазин или торговая платформа работает в специальном режиме НДС — IOSS, когда налоги можно удерживать уже в момент покупки, — покупателю будет проще: и НДС, и новую таможенную пошлину можно будет оплатить сразу при заказе. В таком случае получателю не придется самостоятельно заниматься таможенными формальностями — оформление возьмет на себя доставщик.
Но если магазин не использует такой режим, налоги придется платить уже после прибытия посылки в Латвию, во время таможенного оформления. Как и сейчас, у получателя будет выбор: оформить посылку самостоятельно через систему электронного декларирования Службы государственных доходов (VID), подав упрощенную импортную декларацию для почтовых отправлений, или воспользоваться платными услугами Latvijas Pasts, экспресс-почты, таможенных брокеров либо других специалистов.
На этом изменения не закончатся. С 1 ноября 2026 года в ЕС появится еще одна плата для всех посылок из третьих стран — так называемая Union handling fee, или обработочная плата. Она составит 2 евро за каждую товарную позицию в отправлении.
Новые правила затронут покупки не только из Китая, с которым у многих ассоциируются дешевые онлайн-заказы. Они будут распространяться на все страны за пределами ЕС — в том числе США, Великобританию, Норвегию, Швейцарию и другие государства.
В ЕС объясняют эти изменения стремлением выровнять условия конкуренции. Сейчас продавцы из третьих стран во многих случаях получают ценовое преимущество перед европейскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме. Новые правила должны закрыть эту разницу — но для покупателей это означает одно: даже маленькая посылка из-за пределов ЕС с лета 2026 года может обойтись дороже.
Опасные товары?
Платформы вроде Temu, Shein и AliExpress в последние годы резко нарастили поток дешевых товаров в Европу, и вместе с этим выросло число вопросов к качеству, безопасности и прозрачности таких покупок.
По данным Европейской комиссии, в 2024 году в ЕС было ввезено 4,6 млрд товаров низкой стоимости — почти вдвое больше, чем годом ранее. Это до 12 млн мелких товаров в день. При этом 91% таких e-commerce-отправлений стоимостью до 150 евро поступал из Китая.
Претензии касаются не только цены. Европейские органы по защите прав потребителей уже обращали внимание Temu и Shein на практики, которые, по оценке регуляторов, могут нарушать законодательство ЕС о защите потребителей.
Среди типичных претензий к таким платформам в ЕС называют вводящие в заблуждение скидки, давление на покупателя через срочность покупки, неясную информацию о правах на возврат и возмещение, а также вопросы к маркировке товаров и экологическим заявлениям. Для обычного покупателя это выглядит просто: на сайте вещь может стоить очень дешево и казаться выгодной, но за низкой ценой не всегда понятно, кто именно отвечает за качество товара, его безопасность и соблюдение европейских правил.
Есть и отдельная проблема безопасности товаров. Европейский парламент в 2026 году усилил внимание к крупным онлайн-площадкам из-за опасений, что через них в ЕС могут попадать небезопасные или незаконные товары. Внутренний рыночный комитет Европарламента, в частности, заслушивал представителей Temu, а также отдельно рассматривал вопросы, связанные с Shein и AliExpress.
Особенно чувствительная категория — детские товары и игрушки. В европейском исследовании, о котором писала Le Monde, из 70 игрушек, купленных у неевропейских продавцов на онлайн-платформах, 96% не соответствовали стандартам безопасности ЕС, а более 86% представляли реальную опасность для детей — например, из-за мелких деталей, сильных магнитов или доступных батареек.