Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-нибудь с его проблемами, и, возможно, завтра он решит ваши.
Телец
Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.
Близнецы
Весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если вдруг обнаружится, что результат-то совсем не тот, который вам нужен, постарайтесь все же принять его как должное.
Рак
Сегодня вы можете оказаться под серьезным давлением. Тем большую гордость вы будете испытывать, продолжая идти своим путем.
Лев
Сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то и другое приобретает характер тенденции.
Дева
Сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком. Если же это - как раз последнее, чего вы хотите, постарайтесь, чтобы он об этом не узнал.
Весы
Почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно: когда вы захотите уйти, вам не дадут.
Скорпион
Самой тяжкой задачей на сегодняшний день, возможно окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится.
Стрелец
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Козерог
Сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
Водолей
Сегодня вы можете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи.
Рыбы
С сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное.