В Цесвайне осквернили могилу латышского писателя: с памятника исчезли медные буквы
В Цесвайне осквернили несколько семейных захоронений и могилу латышского писателя-прозаика Аугуста Саулиетиса. С надгробий украдены металлические элементы, а один или несколько нарушителей сумели скрыться незамеченными. Государственная полиция начала уголовный процесс.
Учитель и писатель Аугуст Саулиетис покоится на кладбище Киндеру в Цесвайнской волости с 1933 года. Его могила ухожена, однако памятник уже не впервые привлекает нежелательное внимание. В прошлый раз его обокрали около 15 лет назад, а теперь представители волости обнаружили, что в минувшие выходные памятник снова поврежден похожим образом.
Как рассказал представитель Цесвайнского волостного управления Янис Калве, раньше на памятнике медными буквами были указаны год рождения, имя Саулиетиса и год смерти. Теперь все эти буквы исчезли — на месте остались лишь небольшие медные крепления.
Однако в тот день злоумышленники осквернили не только место захоронения известного писателя. Пострадали еще две могилы. С надгробия молочного хозяйственника Яниса Лусиса был сорван портрет, а также повреждено старинное захоронение семьи Грейшкалнов. С металлических крестов сняли одну медную пластину, другую сильно погнули.
Старший представитель семьи Грейшкалнов рассказал, что пропавшую медную пластину с могилы родственника первым заметил его сын. Мужчина признался, что не может понять моральную сторону такого поступка и шокирован тем, на что способны современники.
«Мне уже 86 лет. Ощущение такое, как нас когда-то воспитывали: строили коммунизм и тому подобное — все тащили, все крали, все брали. Это не называлось воровством, просто “взяли”. Брали и брали. Ничего святого, ничего честного. Все исчезло. Моя собака умнее, чем некоторые люди», — сказал он.
Раскрывать преступления такого характера непросто: у следствия часто бывает слишком мало зацепок. Работники кладбища заканчивают работу примерно в пять часов вечера, а обеспечить серьезные меры безопасности на территории площадью 11 гектаров сложно.
Семьи пострадавших и волостное управление уже обратились в полицию. Пока они ждут результатов расследования, им остается лишь оценивать возможные расходы на восстановление и предупреждать другие волости.
По словам Яниса Калве, восстановление обойдется недешево: сам материал — медь — стоит дорого, да и работа, вероятно, будет не из дешевых. Он призвал соседние волости обратить внимание на старые кладбища, где использовались медные таблички и другие элементы.
Местные жители предполагают, что злоумышленники могли сорвать металлические детали, чтобы сдать их в металлолом. Полиция, вероятно, будет проверять все версии. Вместе с волостным управлением правоохранители призывают откликнуться очевидцев: возможно, кто-то видел нарушителей в тот день или знает, где их искать. В таком случае следует звонить по номеру 112.