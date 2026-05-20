В Латвии сохранились руины усадьбы, где история оказалась мрачнее легенд
На берегу Даугавы, недалеко от дороги Кегумс — Яунелгава, среди деревьев и зарослей до сих пор скрываются руины места с необычной и мрачной историей. Когда-то здесь находилась усадьба Алстике — имение, которое за несколько веков успело побывать дворянским поместьем, психиатрической больницей, санаторием и даже местом на линии фронта Первой мировой войны. Сегодня от него остались только развалины, которые постепенно поглощает природа.
Усадьба Алстике находится в Бирзгальской волости Огрского края, у места впадения ручья Виткопа в Даугаву. Сейчас проезжающие по трассе P85 чаще всего даже не подозревают, что рядом скрывается одна из самых необычных заброшенных усадеб Латвии.
История этого места начинается еще в XVII веке. После войн, опустошивших окрестности Яунелгавы, вдова герцога Якоба участвовала в восстановлении региона, и именно тогда была основана усадьба Алстике. Позже имением владели разные дворянские семьи. В середине XVIII века хозяином был французский дворянин Дубарилис, а с 1875 года усадьба перешла баронам Нолькенсам.
Но особенно необычной история Алстике стала в период Российской империи. В какой-то момент в усадьбе устроили психиатрическую больницу. Для современного человека это звучит неожиданно: тихое поместье на берегу Даугавы, окруженное деревьями и парком, превратилось в лечебное учреждение для душевнобольных. Позже, на рубеже XIX и XX веков, здесь появился санаторий под немецким названием Sanatorium aus Halswigshof.
Тогда подобные места считались идеальными для лечения: свежий воздух, удаленность от города, тишина, река и лес. Многие санатории и лечебницы того времени специально открывались именно в бывших усадьбах. Однако Алстике не повезло пережить XX век спокойно.
Во время Первой мировой войны через эти места прошла линия фронта. Постройки усадьбы оказались прямо в зоне боевых действий и были разрушены. Для многих латвийских усадеб война стала началом конца, но история Алстике особенно показательна: место, которое десятилетиями ассоциировалось с лечением и спокойствием, буквально оказалось между армиями.
После войны усадьба уже не смогла полностью восстановиться. В 1932 году тогдашний владелец Густавс Нолькенс продал имение. Позже территория получила уже совсем другое назначение. В советское время здесь действовал лагерь труда и отдыха для учащихся совхоза «Бирзгале». О прежней роскоши усадьбы тогда уже почти ничего не напоминало.
Сегодня Алстике — это руины. От бывшего комплекса сохранились лишь фрагменты стен и остатки построек. Они стоят среди зелени, неподалеку от старой усадебной аллеи. Место выглядит одновременно красивым и тревожным: разрушенная кирпичная кладка, пустые проемы окон, следы старых сводов и полное ощущение того, что время здесь остановилось десятилетия назад.
При этом официально посещать руины небезопасно. Остатки построек находятся в аварийном состоянии, поэтому осматривать их рекомендуют только издалека.