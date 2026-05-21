Жителям Латвии предлагают бесплатную услугу от государства. Правда, получить ее могут не все
Для повышения осведомленности жителей о том, какие группы населения имеют право на государственную юридическую помощь, Судебная администрация начала второй этап информационной кампании «Право знать и найти решение». Ее цель — разъяснить ситуации, в которых менее защищенные жители могут получить оплачиваемые государством юридические консультации для разрешения правовых споров.
Дела семейные
Согласно Закону о государственной юридической помощи, право на получение такой помощи имеют лица, получившие статус малообеспеченного или нуждающегося домохозяйства, находящиеся на полном государственном или муниципальном обеспечении, а также люди, которые из-за стихийных бедствий, форс-мажорных обстоятельств или других независимых от них причин внезапно оказались в ситуации и материальном положении, не позволяющих самостоятельно защищать свои права.
По данным Судебной администрации, в прошлом году число нуждающихся домохозяйств сократилось на 5,1%, а малообеспеченных — на 9,2%. При этом 57% получателей юридической помощи составляют нуждающиеся домохозяйства, 20% — малообеспеченные, 7% — лица на полном государственном или муниципальном обеспечении, а 16% — люди в особой жизненной ситуации.
В 2025 году было получено 1217 заявлений на предоставление государственной юридической помощи — на 3,1% больше, чем в 2024 году. Чаще всего помощь предоставлялась по семейным делам — 52% всех решений. Еще 15% составили дела о взыскании убытков или долгов, 13% — обязательственное право, включая жилищные вопросы, а реже — имущественные и вещные права.
Малообеспеченное лицо
Порог доходов малообеспеченного домохозяйства каждое самоуправление вправе устанавливать не выше 80% медианного дохода, но не ниже порога нуждающегося домохозяйства.
Размер минимального доходного порога рассчитывается с применением коэффициентов: для первого или единственного лица в домохозяйстве — 1, а для остальных — 0,7. Это означает, что с 1 января этого года максимальный порог доходов малообеспеченного домохозяйства составляет 680 евро для первого или единственного лица и 476 евро для каждого следующего члена домохозяйства.
Нуждающееся лицо
Порог доходов нуждающегося домохозяйства составляет 50% медианного дохода. Это означает, что с этого года во всех самоуправлениях порог составляет 425 евро для первого или единственного лица в домохозяйстве и 298 евро для каждого следующего члена семьи.
Полное государственное или муниципальное обеспечение
На полном государственном или муниципальном обеспечении находятся лица, которым учреждение полностью обеспечивает питание, жилье и уход за счет бюджетных средств. Это люди, находящиеся в центрах длительного социального ухода, заключенные, а также лица, получающие финансируемый государством или самоуправлением уход, например в домах опеки или больницах.
Стихийные бедствия и внезапные события
Стихийное бедствие, форс-мажор или другие независимые от человека обстоятельства — это ситуации, которые внезапно и объективно влияют на материальное положение человека и существенно ограничивают его способность самостоятельно защищать свои права, что дает возможность получить государственную юридическую помощь.
Под стихийным бедствием понимаются природные события, например наводнения, бури или другие непредсказуемые природные катастрофы. Форс-мажор относится к обстоятельствам, которые человек не может предотвратить даже при максимальной осторожности — например, внезапные тяжелые заболевания, травмы или чрезвычайные ситуации. Другими независимыми обстоятельствами могут быть, к примеру, домашнее насилие, потеря работы из-за ликвидации предприятия, кража документов или другие непредвиденные события, существенно влияющие на платежеспособность человека и ограничивающие возможность получить юридическую помощь без государственной поддержки.
