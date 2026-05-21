Жителям Латвии предлагают бесплатную услугу от государства. Правда, получить ее могут не все

Под стихийным бедствием понимаются природные события, например наводнения, бури или другие непредсказуемые природные катастрофы. Форс-мажор относится к обстоятельствам, которые человек не может предотвратить даже при максимальной осторожности — например, внезапные тяжелые заболевания, травмы или чрезвычайные ситуации. Другими независимыми обстоятельствами могут быть, к примеру, домашнее насилие, потеря работы из-за ликвидации предприятия, кража документов или другие непредвиденные события, существенно влияющие на платежеспособность человека и ограничивающие возможность получить юридическую помощь без государственной поддержки.