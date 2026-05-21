Маяк Даугавгривы.
В Латвии
Сегодня 09:03
В четверг в Латвии - осадки, туман и до +23 градусов
В четверг во многих местах Латвии пройдут дожди, на востоке страны - возможны грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
Местами на побережье ожидается туман. Сохранится слабый ветер. Более солнечно будет в Курземе и на востоке Латгале. Максимальная температура воздуха ожидается от +12 градусов местами на побережье до +20..+23 градусов в центральной части Курземе и на крайнем востоке страны.
В Риге возможен дождь, будет дуть слабый северный ветер. Воздух прогреется до +16 градусов, у моря будет прохладнее и может образоваться туман.