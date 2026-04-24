В Латвии решили облегчить малообеспеченным получение помощи. Что конкретно будет сделано?
Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством благосостояния подготовило законопроект, который планируется рассмотреть на заседании Кабинета министров 28 апреля. Его цель — существенно упростить для клиентов муниципальных социальных служб процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи.
Законопроект предусматривает предоставить муниципальным социальным службам право, на основании заявления лица и запроса социальной службы, получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках со счетов лица — платежах в кредитных учреждениях, ценных бумагах, вложениях, накоплениях и остатке на счете за определенный период. Это позволит отказаться от прежней практики, при которой самим лицам необходимо получать и предоставлять выписки по счетам.
В настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, при этом выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Однако у части жителей нет доступа к интернет-банку или цифровых навыков для получения этих документов в электронном виде. Поэтому нередко их приходится запрашивать лично в кредитных учреждениях или на почте, причем за плату. Это создает дополнительную нагрузку именно для тех жителей, которым поддержка необходима больше всего.
Планируемые изменения позволят муниципальным социальным службам получать необходимые данные в автоматизированном виде, существенно облегчая подачу и обработку документов. Таким образом будет снижена бюрократическая нагрузка как для получателей социальной помощи или социальных услуг, так и для муниципальных социальных служб.
Планируется, что новый порядок вступит в силу в 2027 году одновременно с внедрением платформы DigiSoc.
