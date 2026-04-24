В Латвии решили облегчить малообеспеченным получение помощи. Что конкретно будет сделано?

В настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, при этом выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Однако у части жителей нет доступа к интернет-банку или цифровых навыков для получения этих документов в электронном виде. Поэтому нередко их приходится запрашивать лично в кредитных учреждениях или на почте, причем за плату. Это создает дополнительную нагрузку именно для тех жителей, которым поддержка необходима больше всего.