В Латвии увеличат расходы на больничные, пособия по безработице и выплаты родителям

На пособия по безработице в 2026 году предусмотрено 206,13 млн евро — на 16,97 млн евро, или 9%, больше, чем в 2025 году. Средний размер выплаты по безработице должен вырасти до 544,67 евро в месяц. Для сравнения: в прошлом году он составлял 512,49 евро. Число получателей, по прогнозу, также увеличится — в среднем до 31 500 человек в месяц.