В Латвии увеличат расходы на больничные, пособия по безработице и выплаты родителям
В Латвии продолжают расти расходы на социальные пособия. Больше всего денег, как и прежде, уходит на выплаты по болезни: в 2025 году на них потратили 373,81 млн евро — это на 14,64 млн евро, или примерно на 4%, больше, чем годом ранее. В 2024 году на эти цели было израсходовано 359,17 млн евро, свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования.
Выросли и расходы на пособия по безработице. В 2025 году на них направили 189,16 млн евро — на 3,9 млн евро больше, чем в 2024-м, когда сумма составляла 185,26 млн евро.
Больше средств потребовалось и на поддержку семей с детьми. На родительские пособия в 2025 году ушло 132,78 млн евро, что на 4,14 млн евро больше, чем годом ранее. Пособия по материнству и отцовству тоже выросли — до 64,94 млн евро против 62,3 млн евро в 2024 году.
Особенно заметно увеличились расходы на социальные выплаты, связанные с несчастными случаями на работе: в 2025 году на это направили 109,24 млн евро. Для сравнения, годом ранее сумма составляла 97,05 млн евро.
Однако в 2026 году рост, судя по планам, будет еще более ощутимым. На пособия по болезни собираются выделить уже 427,47 млн евро — это на 53,66 млн евро, или 14,4%, больше, чем в 2025 году.
Одновременно вырастет и средний размер больничного пособия. В 2026 году он запланирован на уровне 1802,04 евро в месяц — почти на 200 евро больше, чем в 2025 году, когда средняя выплата составляла 1603,88 евро. Получателей таких пособий тоже станет больше: в среднем ожидается 19 800 человек в месяц, что на 400 больше, чем годом ранее.
На пособия по безработице в 2026 году предусмотрено 206,13 млн евро — на 16,97 млн евро, или 9%, больше, чем в 2025 году. Средний размер выплаты по безработице должен вырасти до 544,67 евро в месяц. Для сравнения: в прошлом году он составлял 512,49 евро. Число получателей, по прогнозу, также увеличится — в среднем до 31 500 человек в месяц.
Серьезный рост запланирован и по родительским пособиям. В 2026 году на них хотят направить 150,78 млн евро — на 18 млн евро больше, чем в 2025-м. На пособия по материнству и отцовству предусмотрено 68,39 млн евро, что тоже выше прошлогоднего уровня.
Ожидается, что в этом году вырастет и средний размер таких выплат. Среднее пособие по материнству планируется на уровне 5631,53 евро в месяц, что на 222 евро больше, чем в 2025 году. При этом число получателей может немного снизиться — в среднем до 890 человек в месяц против 900 годом ранее.
Пособие по отцовству, напротив, не только вырастет по размеру, но и станет более востребованным. В 2026 году его средний размер может достичь 951,64 евро в месяц, тогда как в 2025 году он составлял 880,37 евро. Число получателей, по прогнозу, увеличится с 623 до 710 человек в месяц.
Родительское пособие также станет больше: средняя выплата может вырасти до 859,91 евро в месяц против 785,76 евро годом ранее. Получателей, как ожидается, тоже станет больше — около 14 600 человек в месяц.
Не останутся без роста и выплаты, связанные с несчастными случаями на работе. В 2026 году на них планируется направить 121,61 млн евро — на 12,37 млн евро больше, чем в 2025-м. Средний размер такой выплаты должен составить 641,88 евро в месяц, а число получателей вырастет до 15 790 человек.