С матери тяжелобольного юноши за возвращение его домой из рижской больницы попросили 142 евро
После экстренной госпитализации тяжелобольного 20-летнего юноши его матери сообщили, что за перевозку сына домой нужно заплатить более 140 евро — женщина не смогла сдержать слез прямо в больнице.
Недостатки системы здравоохранения и недоступность специализированного транспорта поставили в отчаянное положение одну семью из Тукумского края. После получения экстренной медицинской помощи в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) у матери тяжело больного лежачего юноши потребовали более 140 евро за доставку сына домой, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения.
Жительница Слампской волости Солвита Ниманте в одиночку ухаживает за своим 20-летним сыном Кристерсом, у которого мышечная дистрофия Дюшенна — тяжелое генетическое заболевание, из-за которого молодой человек прикован к постели, а его дыхание обеспечивает аппарат искусственной вентиляции легких.
Неделю назад, после ухудшения состояния здоровья Кристерса, бригада Службы неотложной медицинской помощи доставила его в больницу Страдиня. Когда острая ситуация была решена, пациента решили выписать из больницы, однако возможности добраться домой не было. Социальный работник больницы предложила воспользоваться специализированным транспортом, указав при этом, что за эту услугу нужно заплатить 142 евро, после чего мать больного от отчаяния расплакалась.
На этот раз ситуация разрешилась благодаря вмешательству Службы детской паллиативной помощи, которая на следующий день помогла семье добраться домой. Однако персонал больницы признает, что транспортировка лежачих пациентов — системная проблема, с которой медики и социальные работники сталкиваются ежедневно.