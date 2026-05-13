В Нидерландах 12 медиков отправили на карантин из-за смертельно опасного вируса
После грубого нарушения мер безопасности в нидерландской больнице 12 сотрудников отправили на карантин из-за смертельно опасного хантавируса, а ВОЗ предупреждает - новые случаи заражения могут выявить уже в ближайшие недели.
Как сообщили в больнице Radboudumc, образцы крови и мочи пациента с хантавирусом обрабатывались без соблюдения самых строгих мер защиты, предусмотренных для этого типа вируса. Несмотря на то что медики будут находиться в изоляции в течение шести недель, в больнице подчеркивают: риск заражения оценивается как очень низкий, а работа учреждения и уход за пациентами продолжаются в обычном режиме.
Министр здравоохранения Нидерландов София Германс пояснила в парламенте, что персонал соблюдал строгие меры безопасности, однако не максимального уровня, который требуется именно для данного штамма хантавируса. «Вероятность того, что сотрудники заразились, невелика, однако, поскольку речь идет о серьезном вирусе, больница решила действовать максимально осторожно», — заявила министр.
Она отдельно подчеркнула, что нынешняя ситуация существенно отличается от пандемии Covid-19. «С учетом имеющихся у нас знаний и введенных мер мы уверены, что сможем контролировать этот вирус», — добавила Германс.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила девять случаев хантавируса, связанных со вспышкой заболевания на круизном судне MV Hondius. Также рассматривается вероятность того, что заражены были еще два человека — один из них умер до проведения тестирования.
С начала вспышки заболевания умерли три человека: супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии.
Хотя хантавирус обычно передается через диких грызунов, специалисты отмечают, что в редких случаях вирус может распространяться и от человека к человеку при тесном контакте. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что в ближайшие недели могут быть выявлены новые случаи заболевания из-за длительного инкубационного периода вируса, который составляет около шести недель.
«На данный момент ничто не указывает на начало масштабной эпидемии, однако ситуация может измениться, и из-за длительного инкубационного периода в ближайшие недели возможны новые случаи», — отметил он.
По словам представителей ВОЗ, все люди с подозрением на заражение уже изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков.