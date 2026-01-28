ВОЗ предупреждает: один из самых смертельных вирусов снова распространяется

В индийском штате Западная Бенгалия зафиксирована вспышка опасного для жизни людей вируса Нипах. Чтобы предотвратить распространение заболевания, власти некоторых стран Азии усилили проверку прибывающих из Индии пассажиров. Таиланд начал проверять пассажиров в трех аэропортах, которые принимают рейсы из Западной Бенгалии. Непал проверяет не только прибывающих в аэропорт Катманду, но и тех, кто въезжает в страну через сухопутные пограничные пункты с Индией. Власти Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана также усилили медицинский контроль на пунктах пересечения границы.