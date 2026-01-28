ВОЗ предупреждает: один из самых смертельных вирусов снова распространяется
В Западной Бенгалии (Индия) зафиксирована вспышка вируса Нипах, одного из самых опасных в мире. Несколько азиатских стран усилили контроль на границах, а более сотни контактировавших с заболевшими помещены в карантин, сообщает ВВС.
В индийском штате Западная Бенгалия зафиксирована вспышка опасного для жизни людей вируса Нипах. Чтобы предотвратить распространение заболевания, власти некоторых стран Азии усилили проверку прибывающих из Индии пассажиров. Таиланд начал проверять пассажиров в трех аэропортах, которые принимают рейсы из Западной Бенгалии. Непал проверяет не только прибывающих в аэропорт Катманду, но и тех, кто въезжает в страну через сухопутные пограничные пункты с Индией. Власти Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана также усилили медицинский контроль на пунктах пересечения границы.
В начале января вирусом заразились пять медицинских работников в Западной Бенгалии; один из заболевших находится в критическом состоянии. Около 110 человек, контактировавших с ними, помещены в карантин.
Вирус Нипах может передаваться человеку от животных, например свиней и летучих мышей. Кроме того, он передается от человека к человеку через зараженные продукты питания. Поскольку вакцины или лечения от этого заболевания нет, уровень смертности от него очень высок — от 40% до 75%.
В связи с потенциальной угрозой эпидемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Нипах в десятку наиболее опасных заболеваний наряду с Covid-19 и вирусом Зика.
Инкубационный период вируса Нипах составляет от четырех до 14 дней. Симптомы могут проявляться по-разному, а иногда болезнь протекает и вовсе бессимптомно. Первыми признаками заболевания могут быть жар, головные боли, боли в мышцах, рвота и боль в горле. У некоторых людей болезнь может сопровождаться сонливостью, спутанностью сознания и пневмонией. В тяжелых случаях у заболевших может развиться энцефалит — опасное для жизни заболевание, вызывающее воспаление головного мозга.
На сегодняшний день не существует одобренных лекарств или вакцин для лечения Нипах.