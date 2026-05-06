Неожиданный поворот в драме на круизном судне MV Hondius, где погибли люди
В Атлантическом океане произошел неожиданный поворот в истории нидерландского круизного оператора Oceanwide Expeditions и его судна MV Hondius, где приятное путешествие превратилось в опасную вспышку хантавируса, унесшую жизни трех человек. Теперь неясно, где именно судно сможет пришвартоваться для полной медицинской проверки пассажиров и дезинфекции.
Ситуация осложнилась после заявления главы Канарских островов Фернандо Клавихо, который сообщил, что не позволит судну зайти в территорию архипелага, несмотря на ранее выданное разрешение со стороны правительства Испании.
«Я не разрешу [судну] вход в воды Канарских островов», — заявил он радиостанции Onda Cero. Он также отметил, что решение властей, по его мнению, не основано на технических критериях и не сопровождается достаточной информацией.
По данным BBC, Клавихо находится в Брюсселе и добивается срочной встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Судно в настоящее время приближается к Канарским островам и может прибыть в ближайшие дни.
Ранее Министерство здравоохранения Испании согласовало разрешение на заход судна, действуя совместно с World Health Organization и Европейским союзом в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами. Поскольку Кабо-Верде не располагает необходимыми возможностями для полноценной помощи, Канарские острова стали ближайшей точкой, где возможна медицинская поддержка.
По данным агентства AFP, на борту находится 149 человек из 23 стран, включая 88 пассажиров.
Как ранее сообщалось, судно MV Hondius 1 апреля отправилось в недельный круиз из Ушуаи (Аргентина) в Антарктиду и Южную Атлантику, но оказалось в центре внимания СМИ после вспышки хантавируса на борту. Сначала умерла голландская супружеская пара, затем еще один пассажир из Германии.
Позднее на судне и после эвакуаций в разных странах были зафиксированы новые смертельные случаи. Судно в итоге оказалось у берегов Кабо-Верде, где начались международные консультации о дальнейших действиях, включая дезинфекцию и медицинское обследование всех находящихся на борту.
ВОЗ сообщила о возможности редкой передачи вируса от человека к человеку, однако подчеркнула, что риск для населения остается низким.
Хантавирусный легочный синдром — редкое, но тяжелое заболевание, передающееся через контакт с зараженными грызунами или их выделениями. Специфического лечения или вакцины не существует.
Оператор Oceanwide Expeditions утверждает, что на борту не было крыс. Тем временем власти ЮАР сообщили об эвакуации зараженных, у одного из которых подтвержден вариант вируса, способный передаваться между людьми.