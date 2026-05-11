Зараженный хантавирусом британец оказался на отрезанном от мира острове. Лондон отправил к нему врачей-десантников
Военные медики британской армии десантировались с парашютами на удаленный остров Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане, чтобы оказать помощь гражданину Великобритании с подозрением на хантавирус.
Мужчина покинул круизное судно MV Hondius, на борту которого в середине апреля произошла вспышка вируса. После этого он вернулся на остров Тристан-да-Кунья, где проживает.
Этот архипелаг в южной части Атлантического океана является самой удаленной заморской территорией Великобритании. Наряду с островом Пасхи он считается одной из самых удаленных постоянно населенных территорий мира.
На Тристан-да-Кунья проживает 221 гражданин Великобритании. Аэродрома там нет, поэтому попасть на остров можно только морем.
Однако в этом случае такой вариант не подходил, поскольку у заболевшего заканчивались запасы кислорода, рассказал BBC координатор операции Эд Картрайт, командир 16-й воздушно-десантной бригады.
В субботу британский самолет также доставил на остров кислород, так как его запасы достигли «критически низкого уровня», сообщило Министерство обороны Великобритании.
Хантавирус — это группа вирусов, переносимых грызунами. Большинство его разновидностей не передается от человека к человеку, однако это возможно в случае андского штамма, который был выявлен у нескольких пассажиров нидерландского круизного судна.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), британец, проживающий на острове Тристан-да-Кунья, покинул судно 14 апреля.
28 апреля у него началась диарея, а двумя днями позже поднялась температура. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. На архипелаг Тристан-да-Кунья были десантированы шесть военнослужащих и два медика.
Двое десантников прыгнули вместе с врачом интенсивной терапии и медсестрой-реаниматологом, которые будут помогать местной системе здравоохранения — обычно на острове работают всего два медика.
По словам Эда Картрайта, десантникам пришлось выполнять «чрезвычайно сложный технический прыжок» из-за сильного ветра и небольших размеров острова. В Министерстве обороны отметили, что средняя скорость ветра на острове часто превышает 40 километров в час.
Картрайт рассказал, что прыжок выполнялся примерно с высоты пяти километров над южной Атлантикой, после чего парашютисты развернулись по ветру, пролетели обратно над островом и приземлились на его окраине.
«В такой ситуации ошибка означала бы оказаться в Атлантическом океане», — подчеркнул он.
По данным Министерства обороны Великобритании, это первый случай, когда британские военные десантировали медицинский персонал для оказания гуманитарной помощи.
Посадка произошла на поле для гольфа, сообщили местные власти. Также было объявлено, что в больницу острова доставили 3,3 тонны медицинских запасов.
Картрайт отметил, что операция была направлена не только на помощь мужчине с подозрением на хантавирус, но и на поддержку остальных жителей острова, особенно тех, кто мог контактировать с заболевшим.
Министр по делам вооруженных сил Ал Карнс подчеркнул, что операция проходила «в исключительно сложных условиях», и поблагодарил военнослужащих за профессионализм и выдержку.
Картрайт также сообщил, что позже десантников эвакуируют с острова кораблем. Этот процесс сейчас тщательно планируется с учетом медицинской ситуации.