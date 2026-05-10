Чума на ваш остров: несмотря на протесты, на Тенерифе прибыл лайнер со смертельной болезнью на борту

Лайнер MV Hondius вышел из аргентинского города Ушуая 1 апреля и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек вместе с экипажем. По данным ВОЗ, на судне были выявлены как минимум семь случаев хантавируса — два подтвержденных и пять предполагаемых. Позже количество заболевших выросло как минимум до восьми человек. Трое пассажиров скончались — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Еще двое британцев с подтвержденным диагнозом проходят лечение в Нидерландах и Южной Африке. Один британский пассажир остается на лечении на удаленном острове Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане.