Чума на ваш остров: несмотря на протесты, на Тенерифе прибыл лайнер со смертельной болезнью на борту
Круизный лайнер с вспышкой смертельно опасного хантавируса прибыл на Тенерифе под протесты местных жителей. На борту уже умерли три человека, а эвакуацию пассажиров контролируют ВОЗ, ЕС и несколько государств.
Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, утром 10 мая прибыл к острову Тенерифе. Судно встанет на якорь в порту Гранадилья, где начнется масштабная операция по эвакуации пассажиров и части экипажа.
Прибытие лайнера вызвало тревогу среди жителей острова. Несколько групп протестующих вышли на улицы Тенерифе, требуя не допустить судно к острову. Люди опасаются повторения сценария пандемии Covid-19. Глава Канарских островов Фернандо Клавихо публично выразил недоумение тем, почему эвакуацию нельзя было провести в Кабо-Верде, где судно ранее уже делало остановку.
Тем временем генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус попытался успокоить жителей острова, подчеркнув, что «это не новая пандемия Covid». Он признал, что страх людей понятен, поскольку «боль 2020 года еще не забыта», однако отметил, что риск распространения хантавируса среди населения остается низким. По словам главы ВОЗ, часть пассажиров уже покинула судно на острове Святой Елены, а на борту больше нет людей с симптомами заболевания.
Хантавирус обычно распространяется через грызунов, однако в редких случаях возможно заражение от человека к человеку. По версии ВОЗ, часть пассажиров заразилась вариантом Andes hantavirus во время орнитологического тура в Южной Америке, в местах, где обитают крысы — переносчики вируса. Симптомы заболевания включают высокую температуру, сильную усталость, мышечные боли. Также возможны рвота, диарея и проблемы с дыханием.
Лайнер MV Hondius вышел из аргентинского города Ушуая 1 апреля и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек вместе с экипажем. По данным ВОЗ, на судне были выявлены как минимум семь случаев хантавируса — два подтвержденных и пять предполагаемых. Позже количество заболевших выросло как минимум до восьми человек. Трое пассажиров скончались — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Еще двое британцев с подтвержденным диагнозом проходят лечение в Нидерландах и Южной Африке. Один британский пассажир остается на лечении на удаленном острове Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане.
Испанские власти разработали строгий протокол эвакуации. Лайнер будет находиться на максимально безопасном расстоянии от причала, а пассажиров станут доставлять на берег небольшими лодками вместимостью до десяти человек. Все пассажиры во время высадки обязаны носить маски FFP2. Им разрешено взять с собой только небольшую сумку с документами и предметами первой необходимости. Контакт с жителями Тенерифе будет полностью исключен. После проверки и тестирования пассажиров автобусами доставят в аэропорт острова, где их уже будут ждать специальные рейсы в родные страны.
Первыми судно покинут 14 испанских граждан. Их доставят в военный госпиталь в Мадриде, где разместят в отдельных палатах без допуска посетителей. По данным Минздрава Испании, всем им проведут ПЦР-тесты сразу после прибытия и повторно через неделю. Для эвакуации своих граждан самолеты направляют США, Германия, Франция, Бельгия, Ирландия и Нидерланды. Европейский союз также организует дополнительные рейсы для граждан других стран ЕС.
Тем временем Центр по контролю и профилактике заболеваний США классифицировал вспышку на лайнере как «чрезвычайную ситуацию третьего уровня». Американских пассажиров планируют доставить специальным чартерным рейсом в штат Небраска, где они должны будут пройти карантин. Несколько американских штатов уже начали мониторинг возможных случаев заражения среди вернувшихся пассажиров круиза.