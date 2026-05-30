Андрей Пантелеев был депутатом нескольких созывов Сейма, а в качестве депутата Верховного совета 4 мая 1990 года поддержал принятие декларации о восстановлении государственной независимости Латвии. Сейчас он по-прежнему следит за происходящим в Латвии, хотя сам уже не принимает активного участия в политике. Недавнее падение правительства Эвики Силини в условиях гибридной войны и кризиса с беспилотниками, когда страна осталась без функционирующего Кабинета министров и министра обороны, многим показалось непонятным предвыборным манёвром. Однако, как объясняет Пантелеев, это событие является лишь логическим продолжением общей политической культуры, в которой личная тактика доминирует над государственными интересами.