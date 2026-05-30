"Все избегают ответственности": жесткая оценка латвийской политики и общества в целом
Бывший депутат Верховного совета и один из участников голосования за восстановление независимости Латвии Андрей Пантелеев резко раскритиковал современную политику страны, заявив, что предвыборные игры вновь поставлены выше государственных интересов.
Андрей Пантелеев был депутатом нескольких созывов Сейма, а в качестве депутата Верховного совета 4 мая 1990 года поддержал принятие декларации о восстановлении государственной независимости Латвии. Сейчас он по-прежнему следит за происходящим в Латвии, хотя сам уже не принимает активного участия в политике. Недавнее падение правительства Эвики Силини в условиях гибридной войны и кризиса с беспилотниками, когда страна осталась без функционирующего Кабинета министров и министра обороны, многим показалось непонятным предвыборным манёвром. Однако, как объясняет Пантелеев, это событие является лишь логическим продолжением общей политической культуры, в которой личная тактика доминирует над государственными интересами.
Оценивая эту ситуацию, он подчёркивает: «Стандартный ответ — это неприемлемо. Хотя, скажу честно, я был немного удивлён падением этого правительства, потому что мне казалось, что так или иначе правительство Эвики Силини всё же доковыляет до выборов. Однако, насколько я понял, потребовался определённый передел карт.
Кому это было нужно — другой вопрос, но сейчас фактически произошёл передел влияния, и каждому приходится пересматривать, как строить свою политику перед выборами.
Самое печальное, что в условиях гибридной войны, обострения международной ситуации и кризиса с беспилотниками политики всё же предпочли большую предвыборную игру вместо того, чтобы совместными усилиями доработать до конца».
Двойственность общества и бюрократии
Отсутствие ответственности — это не только прихоть политической элиты, но и общее настроение всего общества и государственного аппарата. Пантелеев указывает, что бюрократический аппарат и общество часто действуют по схожим принципам, стараясь переложить ответственность на кого-то другого, и эта тенденция стала системной болезнью.
Характеризуя этот феномен, он отмечает:
«Это проблема как политической среды, так и общества Латвии в целом. Брать на себя ответственность за что-либо непопулярно, тогда как перекладывать её с себя на кого-то другого очень популярно. Это касается как политической элиты, так и в очень большой степени бюрократии — один чиновник всегда старается максимально переложить ответственность на другого чиновника.
Отчасти это и вина общества, потому что мы часто обвиняем правительство, государство, Европейский союз или весь мир в том, что у нас не слишком хорошо складываются дела в семье или бизнесе, и не всегда сразу готовы посмотреть на себя.
Поэтому я считаю, что это общее зеркало нашего общества — стремление избегать ответственности. И, пожалуй, самое печальное заключается в том, что это происходит ещё и потому, что у нас не принято говорить кому-то спасибо или ценить человека за то, что он берёт на себя ответственность.
Я не помню такого случая в латвийской политике, когда кто-то взял бы на себя ответственность, а затем получил бы за это положительную оценку. Это совершенно не уменьшает критику в адрес такого человека.
Я могу вспомнить давний случай, когда Гиртс Валдис Кристовскис ушёл в отставку. Это, кажется, был первый случай, когда министр взял на себя политическую ответственность и ушёл после того, как из Даугавпилсской тюрьмы сбежали 15 заключённых.
Но не было так, чтобы его поступок потом высоко оценили. Его всё равно обвиняли и ругали. Поэтому политик думает: какой смысл брать на себя ответственность, если никто потом не оценит этот шаг».
Страх перед непопулярными решениями
Кризис ответственности напрямую тормозит и экономическое развитие государства. В качестве яркого примера Пантелеев приводит неспособность принимать стратегические решения по развитию Риги как регионального центра — из-за страха перед негативной реакцией местных групп интересов.
Он считает, что нехватка политической смелости является системным препятствием, которое тянется ещё со времени восстановления независимости.
«Это одна из проблем латвийской политики, возникшая достаточно давно, — неспособность принимать непопулярные решения и чрезмерная зависимость от общественных связей и общественного мнения, из-за страха критики и опасений быть не переизбранными».