Аудит показал - Латвия потеряла десятки миллионов из‑за провалов в управлении Latvijas valsts meži
Госконтроль в ходе ревизии констатировал существенные недостатки в управлении Latvijas valsts meži (LVM) и в надзоре за предприятием, осуществляемом Министерством земледелия как держателем долей капитала, что привело к четко измеримым негативным последствиям для государства.
По подсчетам Госконтроля, из-за недостатков в планировании стратегии и дивидендов LVM и в распоряжении свободными финансовыми средствами, а также из-за поддержки, оказанной лесопромышленникам, эти негативные последствия измеряются десятками миллионов евро.
В ходе ревизии выяснилось, что Минземледелия не направило в госбюджет как минимум 130,3 млн евро дополнительных дивидендов. Также в результате решений, инициированных Минземледелия и принятых Кабинетом министров и собранием акционеров, LVM в 2024-2026 годах снизило цены на еловые и сосновые пиловочные бревна II сорта, что уменьшило доходы предприятия на 49,4 млн евро.
По оценке Госконтроля, эти решения были приняты вне компетенции Кабинета министров и акционера и считаются действиями, наносящими убытки предприятию.
В ведомстве отмечают, что LVM управляет 47% лесов Латвии и является одним из важнейших государственных предприятий - в 2024 году оно выплатило в госбюджет в виде дивидендов 141,3 млн евро, или 37% от общей суммы дивидендов, выплаченных в госбюджет. В 2024 году нетто-оборот LVM достиг 586,1 млн евро.
"Если не хватает ясных целей, прозрачного управления и экономически обоснованных решений, страдает не только государственный бюджет, но и доверие общества к тому, как управляются государственные леса", - заявил член совета Госконтроля Оскар Эрдманис.
Ревизия пришла к выводу, что с 2021 года не утверждены Основные установки лесной и смежных отраслей, в которых были бы определены среднесрочные цели, приоритеты и ожидаемые результаты в лесной отрасли.
В прошлом году Минземделия предложило существенные поправки к нормативным актам, предусматривающие снижение возраста рубки деревьев, увеличение площадей сплошных рубок и максимально допустимого объема вырубки в государственных лесах, хотя до сих пор не использовано 10% от разрешенного объема вырубки.
Госконтроль также считает, что стратегические финансовые показатели LVM устанавливаются недостаточно амбициозно - их фактическое выполнение находится в пределах от 100% до 329% от запланированного. Например, показатель прибыли - доходы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) от хозяйственной деятельности - с 2021 по 2025 год выполнен в пределах от 153% до 329% от запланированного. Совет LVM не пересматривал показатели, чтог не способствовало развитию предприятия.
Как выяснил Госконтроль, планируя меньшие дивиденды, не инвестируя в запланированном объеме и не устанавливая четких принципов использования невыплаченной в виде дивидендов прибыли, LVM к концу 2025 года накопило 405,3 млн евро. За четыре года не были сделаны инвестиции на 47,5 млн евро, а более 119 млн евро прибыли были оставлены в распоряжении LVM без конкретной цели.
В ходе ревизии также выяснилось, что надзор за LVM в течение трех лет - с марта 2023 года по февраль 2026 года - осуществлял один и тот же временный совет, который Минземледелия как держатель долей капитала ежегодно назначало повторно без открытого конкурса и соответствующего обоснования.
По заявлению Госконтроля, нормативное регулирование допускает назначение временного совета только в исключительных случаях и на срок до одного года. Таким образом, Минземледелия не соблюдало требования закона об управлении долями капитала и обществами капитала публичного лица об открытом отборе членов совета.
Ревизоры выяснили, что после решения в 2024 году сократить число членов совета LVM с пяти до трех с целью обеспечить эффективное корпоративное управление на предприятии была создана новая должность - советник председателя совета, на вознаграждение которого за 15 месяцев было потрачено 48 059 евро.
Госконтроль подчеркивает, что такие действия нельзя считать целесообразными, поскольку обязанность совета - обеспечивать эффективное корпоративное управление. Кроме того, совет LVM действовал вне своей компетенции, поручив правлению преобразовать должность советника председателя совета в должность независимого директора по вопросам управления и юридическим вопросам, отмечает Госконтроль.
Бывший советник председателя совета LVM Валдис Лукс является одним из лиц, в отношении которых начат уголовный процесс.
В начале 2026 года, после решения сократить число членов правления LVM с пяти до трех, по предложению совета были приняты на работу два бывших членов правления без конкурса на новосозданные должности в их прежних сферах ответственности. Таким образом, сокращение числа членов правления не было реализовано по существу.
Кроме того, совет предприятия не обеспечил, чтобы решение об отзыве председателя правления было достаточно прозрачным. Таким образом, пособие по увольнению в размере 27 470 евро было выплачено без четко документированного обоснования.
Госконтроль дал LVM и Министерству земледелия восемь рекомендаций.