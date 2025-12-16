Кого "кошмарить" будем? Глава Госконтроля назвал главные сферы для проверок в 2026 году

Основными сферами, которые Государственный контроль будет проверять в следующем году, будут безопасность, оборона и сфера правопорядка, сказал в интервью Латвийскому радио государственный контролер Эдгар Корчагин. Госконтроль уже определил темы проверок на следующий год, которые в настоящее время крайне актуальны, сказал Корчагин.