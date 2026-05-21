Жителям Латвии предложили уникальную сделку - крупный денежный бонус за передачу старого авто Украине
Общество Māras balss призвало жителей воспользоваться новой программой поддержки EKII и рассмотреть возможность передать свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания защитникам Украины вместо утилизации. За это можно получить дополнительные 2000 евро на покупку нового электромобиля или подключаемого гибридного автомобиля.
Как сообщает Māras balss, интерес жителей к пожертвованию автомобилей растет. Уже первый автомобиль в рамках новой программы 2026 года был передан обществу для отправки защитникам Украины и общество ежедневно получает вопросы о том, как передать транспортное средство на благотворительность.
Основная информация
Программа EKII предусматривает поддержку при покупке электромобилей, подключаемых гибридов и автомобилей на водороде.
Размер поддержки составляет от 3000 до 9000 евро в зависимости от типа транспортного средства и семейного статуса.
Дополнительные 2000 евро можно получить, если старый автомобиль сдается на переработку или передается вооруженным силам Украины.
Финансирование программы составляет 40 миллионов евро. Она будет действовать до исчерпания средств, но не дольше чем до 31 декабря 2029 года.
Почему это важно
Такое решение позволяет одновременно достичь двух целей: помочь защитникам Украины пригодным транспортным средством и дать жителям возможность получить государственную поддержку для покупки электромобиля.
Общество Māras balss помогает организовать передачу автомобиля, а также предоставляет практическую информацию о процессе пожертвования и необходимых шагах.
О проекте и обществе
Общество Māras balss — это организация общественного блага, которая оказывает практическую помощь защитникам Украины, реализует инициативы по пожертвованиям, обеспечивает транспортную и логистическую поддержку, а также осуществляет другие важные для общества благотворительные проекты.
Общество регулярно публикует информацию о проделанной работе на своем сайте и в социальных сетях.