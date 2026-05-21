Жителям Латвии предложили уникальную сделку - крупный денежный бонус за передачу старого авто Украине

Как сообщает Māras balss, интерес жителей к пожертвованию автомобилей растет. Уже первый автомобиль в рамках новой программы 2026 года был передан обществу для отправки защитникам Украины и общество ежедневно получает вопросы о том, как передать транспортное средство на благотворительность.