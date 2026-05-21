ООН: у мира есть полгода, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в среду, 20 мая, предупредила, что закрытие Ормузского пролива в ближайшие 6–12 месяцев может вызвать тяжелый мировой кризис цен на продовольствие.
FAO предупреждает, что решения, которые фермеры и власти принимают уже сейчас — по использованию удобрений, возможностям импорта, финансированию и выбору сельскохозяйственных культур, — определят, начнут ли цены на продукты резко расти уже в этом году или в начале 2027 года.
«Нужно всерьез задуматься о том, как повысить способность стран переживать такие потрясения и укрепить устойчивость к ним, чтобы мы могли начать снижать возможные последствия», — заявил главный экономист FAO Максимо Тореро в опубликованном в среду подкасте.
Последствия возможной блокады Ормузского пролива уже отражаются на ценах на сырье. Индекс продовольственных цен FAO, который измеряет изменения международных цен на продукты питания, в апреле вырос уже третий месяц подряд. Рост был вызван высокими ценами на энергоносители и перебоями с поставками с Ближнего Востока.
FAO прогнозирует, что кризис будет развиваться постепенно: сначала подорожают энергоносители — топливо, электроэнергия и транспортные расходы, затем вырастут цены на удобрения, после этого — на семена и урожай, а затем начнут дорожать товары. В конечном итоге это приведет к росту цен на продукты питания для потребителей.
Наибольшему риску подвергаются беднейшие страны Азии, Африки и Латинской Америки, где многие жители уже сейчас испытывают трудности с обеспечением достаточного количества продовольствия, поскольку традиционно закупают азотные удобрения на Ближнем Востоке.
Предупреждение прозвучало спустя день после того, как Европейская комиссия представила долгожданный план действий по удобрениям, основанный на долгосрочных мерах, таких как переработка навоза и сельскохозяйственных отходов. Однако в плане не предусмотрены быстрые решения, которые могли бы немедленно снизить стоимость удобрений для европейских фермеров.
FAO призывает правительства искать альтернативные торговые маршруты в обход Ормузского пролива, избегать экспортных ограничений и защищать гуманитарные поставки продовольствия от любых торговых барьеров.