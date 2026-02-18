Госконтроль выявил шокирующее неравенство в школах Латвии - детей лишают возможности продолжить образование
Госконтроль установил, что детям в Латвии не обеспечено равное качество основного образования: школы существенно различаются по учебной нагрузке, оцениванию и доступности поддержки, что напрямую влияет на результаты учеников и их дальнейшие возможности.
Несмотря на единый государственный стандарт и прохождение школами процедуры аккредитации, объем учебной нагрузки, подходы к оцениванию и уровень предоставляемой поддержки существенно различаются. Эти различия напрямую влияют на учебные результаты школьников и их возможности продолжить образование на следующей ступени.
На 1 октября 2025 года по основным образовательным программам в Латвии обучалось более 183 600 учеников в 583 школах. Расходы самоуправлений на всеобщее образование в последние годы выросли до 900 с лишним млн евро, однако это не обеспечило равного качества во всех школах, заключили ревизоры.
В ходе ревизии установлено, что стандарт основного образования допускает значительные отступления в количестве уроков по учебным предметам и порядке их реализации. В результате число уроков по математике в разных школах может различаться до 750 часов, что существенно влияет на подготовку учеников, в том числе на результаты централизованных экзаменов.
При этом на практике нередко не реализуется даже запланированное количество уроков, что еще больше ухудшает подготовку школьников. Так, за три года по математике состоялось на 46% меньше уроков, по латышскому языку - на 27%, а по английскому - на 24% меньше, чем предполагалось.
По экзаменационным предметам в 9-м классе количество уроков может быть увеличено до 40%. В то же время по другим предметам их нередко существенно сокращают, отмечают ревизоры. Так, по дизайну и технологиям число уроков может быть вдвое меньше, по социальным наукам и истории - на 14%, в отдельных случаях - даже на две трети, а по информатике - до 40%. Стандарт также допускает интеграцию учебных предметов или их включение в состав других дисциплин; в ходе ревизии выявлены случаи полной интеграции отдельных предметов.
Такая недостаточно контролируемая гибкость приводит к тому, что знания и навыки учеников во многом зависят от решений, принятых конкретной школой, приходят к выводу ревизоры. При этом данные об изменении количества часов и интеграции учебных предметов публично недоступны, поэтому школьники и их законные представители при выборе школы, как правило, не осведомлены об этих различиях.
Госконтроль также указывает на проблемы в оценке учебных успехов школьников. В школах отсутствует единая и эффективная система своевременного выявления сильных и слабых сторон учеников. В течение трех лет обучения 3-м и 6-м классам не проводились государственные диагностические или мониторинговые работы для объективной оценки учебных достижений учащихся. Все больше самоуправлений начали разрабатывать собственные диагностические работы, что ревизоры оценивают положительно, однако в результате сложилась неэффективная ситуация - почти половина самоуправлений потратила ресурсы на создание собственного инструмента, хотя изначально предполагался единый государственный механизм.
Заслужила критику и так называемая формативная оценка - оценка учебных успехов школьников без выставления привычных отметок, используемых в ежедневном учебном процессе. Цель подхода - предоставить информацию о приобретенных знаниях и дальнейших учебных задачах. При этом в школах этот подход реализуется непоследовательно по различным предметам, заключили ревизоры. Часто формативную оценку проводят незадолго до проверочной работы, не оставляя ученику времени на исправление и закрепление знаний.
В качестве особой проблемы Госконтроль выделяет доступность вспомогательного персонала. Ревизоры подсчитали, что поддержка психолога для одного школьника в среднем составляет 14-18 минут в неделю, а поддержка логопеда - около 11 минут в неделю. Кроме того, нет уверенности, что новая модель финансирования "Программа в школе" учитывает реальные потребности в поддержке учащихся, и что целевая дотация государства обеспечивает достаточное количество специалистов.
В ходе ревизии критически оценивалась и система аккредитации школ. Независимо от результатов оценки школа получает аккредитацию на шесть лет, и это не защищает детей от длительного обучения в учреждениях с существенными недостатками, пояснили ревизоры.
Госконтроль отмечает, что планирование развития образования в Латвии носит фрагментарный характер, а созданные при поддержке еврофондов инструменты мониторинга качества образования до сих пор не могут быть использованы в полной мере.
Госконтроль представил Министерству образования и науки десять рекомендаций, реализация которых до 2031 года должна обеспечить улучшение надзора за объемом обучения, поддержку кадрового обеспечения, внедрение диагностических работ и совершенствование системы аккредитации школ.
Госконтроль также отмечает, что планирование развития образования в Латвии осуществляется на разных уровнях и характеризуется недостаточной взаимосвязью между государством, самоуправлениями и школами. В документах планирования не всегда определены четкие и измеримые показатели, при этом цели и приоритеты на разных уровнях могут различаться.
С 1 сентября 2024 года муниципалитеты обязаны разрабатывать стратегии развития экосистемы образования. В ходе ревизии установлено, что методическая поддержка и цифровые инструменты для разработки этих стратегий предоставлены в недостаточном объеме, поэтому многие самоуправления привлекли аутсорсинговых поставщиков, потратив почти полмиллиона евро. Большую часть этих заказов получил один коммерсант, отмечают ревизоры.